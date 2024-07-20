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SON DAKİKA: Küresel yazılım krizi nedeniyle 84 seferi iptal olmuştu! THY'den beklenen açıklama geldi:" Tüm seferler normale döndü"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.07.2024 13:54
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Yolcular dikkat! Dünya genelinde yaşanan küresel yazılım krizinden etkilenen ve 84 seferi iptal edilen Türk Hava Yolları'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, seferlerin normale dödüğü belirtildi.

SON DAKİKA: Küresel yazılım krizi nedeniyle 84 seferi iptal olmuştu! THY'den beklenen açıklama geldi:" Tüm seferler normale döndü"

Son dakika haberi... genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı. Başta havacılık olmak üzere dünyada farklı sektörlerde meydana gelen yazılım kaynaklı problem nedeniyle dün THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamamıştı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Sorun nedeniyle havayolu şirketi operasyon yoğunluğunu azaltmak ve uçuşlarda aksama yaşanmaması için dün yapılması planlanan 84 seferini iptal etmişti. Konuyla ilgili olarak bugün havayolu şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

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yazılım son dakika sefer thy
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