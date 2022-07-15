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Son dakika: KYK borçları için flaş gelişme! Çalışma tamamlandı, tarih verildi…

15.07.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Öğrenim görürken Kredi Yurtlar Kurumu’ndan geri ödemeli öğrenci kredisi alan öğrenciler geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulacak bir konuyu dile getirmiş, Binlerce öğrenci KYK borçlarının görsellerini paylaşarak tepki göstermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamlandı. KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemine kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Son dakika: KYK borçları için flaş gelişme! Çalışma tamamlandı, tarih verildi…

Son dakika haberi: Son dönemde kamuoyunda sık sık gündeme gelen üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçları ile ilgili çalışmaların pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı duyurulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın KYK kredi borçları ile ilgili uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

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2022-23 GÜZ DÖNEMİNE KADAR SORUN ÇÖZÜLECEK

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Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın hızlandırılarak 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemine kadar tamamlanmasını istedi.

İlgili konunun siyasi bir malzeme aracı olmaması amacıyla çalışmaların kamuoyuna duyurulmadan devam ettiğini belirten yetkililer, bakanlığın kapsamlı bir çalışma yürüterek bu süreçte gençlerin mağduriyet yaşamamaları için yapıcı bir çözümün hazırlandığını belirtti.

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18 TEMMUZ'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz’da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.


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Anahtar Kelimeler:
KYK
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