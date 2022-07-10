KYK borçları sosyal medyanın gündeminde! 41 bin liraya 152 bin TL geri ödeme...

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan öğrenci kredileri, bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Sebebi ise ödenmesi gereken borç miktarı… Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca kredi alan öğrencilerin geri ödeyeceği miktar ise anaparanın 3 katından fazla olması tepki topladı.

41 BİN LİRAYA 150 BİN LİRADAN FAZLA GERİ ÖDEME

Görsellerde okul boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

'KYK BORÇLARI SİLİNSİN' TALEBİ

Öğrenciler çıkan borçların yüksekliğinden yakınırken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu.

KYK borçları kısa sürede Trend Topic listesine girerken siyasiler, sporcular ve gazeteciler de söz konusu talebe destek verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 'ÖDEMEYİN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" dedi.

Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda. https://t.co/Dzlklm5uCy — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 10, 2022

MUHARREM İNCE: 'FAİZİ SİL'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda konuya ilişkin, "Erdoğan nas var nas! # kykkredi borçlarından faiz alma, faizi sil!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Erdoğan nas var nas! #kykkredi borçlarından faiz alma, faizi sil! — Muharrem İNCE (@vekilince) July 10, 2022

Hiç mi vicdanınız yok!

KYK yurtlarına %80 zam yapıp, 41.000 TL KYK kredi borcunu 152.000 TL hesaplamak da nedir?

Yazık değil mi bu gençlere! #kykborcu #kykkredi #KYK — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 10, 2022

Üniversite okurken #kykkredi si alan bütün kardeşilerimin kredi, #kykborcu nun yüksek fiyatlarla geri ödenmesi konusundaki mağduriyeti giderilmeli.. Allah öğrenim gören ve mezun olmuş tüm kardeşlerimin yardımcısı olsun ???? — Mehmet Demirci (@mehmettdemrci) July 10, 2022



