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KYK borçları sosyal medyanın gündeminde! 41 bin liraya 152 bin TL geri ödeme...

10.07.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenim görürken Kredi Yurtlar Kurumu’ndan geri ödemeli öğrenci kredisi alan öğrenciler bugün sosyal medyada çok konuşulacak bir konuyu dile getirdi. Binlerce öğrenci KYK borcu olduğu öne sürülen görselleri paylaşarak tepki gösterdi. Devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı, paylaşılan fotoğraflara da yansıdı. Konuya ilişkin CHP Lideri ise gençlere seslenerek, "Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz" dedi.

KYK borçları sosyal medyanın gündeminde! 41 bin liraya 152 bin TL geri ödeme...

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sağlanan öğrenci kredileri, bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. Sebebi ise ödenmesi gereken borç miktarı… Sosyal medyada paylaşılan ve KYK borcu olduğu öne sürülen görsellere göre okul boyunca kredi alan öğrencilerin geri ödeyeceği miktar ise anaparanın 3 katından fazla olması tepki topladı.

41 BİN LİRAYA 150 BİN LİRADAN FAZLA GERİ ÖDEME

Görsellerde okul boyunca 23 ila 41 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

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'KYK BORÇLARI SİLİNSİN' TALEBİ

Öğrenciler çıkan borçların yüksekliğinden yakınırken, devletten borçlarının silinmesi talebinde bulundu.

KYK borçları kısa sürede Trend Topic listesine girerken siyasiler, sporcular ve gazeteciler de söz konusu talebe destek verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU: 'ÖDEMEYİN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" dedi.

MUHARREM İNCE: 'FAİZİ SİL'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda konuya ilişkin, "Erdoğan nas var nas! # kykkredi borçlarından faiz alma, faizi sil!" diyerek tepkisini dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
KYK
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
parayi alirken guzel
bu gençler ömür boyu borcmu ödeyecek. Hakkaniyetli bir faiz olsa bari
he tuzu kuru
Hani la faiz haramdı sizin faizsiz bir işiniz var mı acaba soruyorum? al ana parayı işe başlayınca ne istiyorsunuz bu öğrencilerden.
İşte sosyal devlet!!!!

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