Son Dakika: KYK borcu yapılandırma... KYK borcu affı gelecek mi? KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi?

KYK başvuruları bekleniyor! 2020 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan 5 milyon kişiden 300 bini KYK borcu yüzünden yasal takibe girdi. Koronavirüsten dolayı KYK borçlarıyla ilgili bir iyileştirme çalışması bekleyen borçlular KYK borcu faizlerinin silinmesini bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, vatandaşların bir süredir beklediği KYK borçlarının faizlerine ilişkin kanun teklifi verdi. Peki KYK borçları ertelenir mi, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? KYK borçları yapılandırması gelecek mi? İşte KYK fazileri için son dakika gelen açıklamalar...

500 MİLYARLIK YAPILANDIRMA

Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını belirtti.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin yasa teklifi ile 500 milyar TL büyüklükte geniş kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini açıkladı.

Muş'un TBMM'de yaptığı açıklamada verdiği bilgilere göre yapılandırma vergi, SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarının da aralarında yer aldığı bir çok borcu kapsayacak. Şubat 2021'de başlayacak ödemeler kapsamında 18 ay taksitle 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma imkanı getirilecek. Müracat yasa çıkması ardından yıl sonuna kadar yapılabilecek.

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak konusu olmuşken, ödeme yapmayan kişilerin borçlarına her ay 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. KYK borç faizleri silinecek mi araştıran vatandaşlar, aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar dışında herhangi bir bilgiye ulaşamıyor. KYK affı 2020 gelecek mi merak edenler koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar KYK borcu silinecek beklentisine girdi. KYK borçlarıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, üniversitelilerin ve mezunların heyecanla beklediği KYK düzenlemesiyle ilgili yeni bir kanun teklifi verdi. MHP Milletvekili Kılavuz haberi Twitter hesabı üzerinden paylaşarak KYK borçlularına bilgi verdi. Peki, KYK borçları ertelenecek mi, af mı gelecek? KYK borçları silinecek mi? Son durum nedir?