Son dakika: KYK borcunu ödeyenler için düzenleme! Anapara dışındaki ödenen para iade mi edilecek?

Son dakika: KYK düzenlemesi öğrencileri sevindirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borcu düzenlemesiyle gençler sadece anaparayı ödeyecek. Söz konusu düzenleme ile 26 milyar liralık borç yükünün ortadan kalkması planlanıyor. Alınan karardan KYK borcu ödeyenler memnun olurken, KYK borcunu ödeyenler ise sitem etti. "KYK borcunu ödeyenler ne yapacak? KYK borcunu ödeyenlere para iade edilecek mi?" soruları gündem olurken, KYK borcunu ödeyenler için yeni düzenleme yapılabileceği konuşuluyor.

SON DAKİKA | KYK BORCUNU ÖDEYENLER İÇİN DÜZENLEME Mİ GELİYOR?

KYK düzenlemesiyle ilgili yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.

26 MİLYAR LİRALIK YÜK KALKACAK

Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak. Konu ile ilgili ayrıntıları Bakanlar Nebati ve Kasapoğlu tarafından yapılacak.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

KYK BORCUNU ÖDEYENLER İÇİN SEÇENEKLER MASADA

Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.

ANAPARA DIŞINDAKİ ÖDEMELER İADE EDİLİR Mİ?

Borcunu ödeyenlere, hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.



