Son dakika: KYK borcunu ödeyenler için düzenleme! Anapara dışındaki ödenen para iade mi edilecek?

Son dakika: KYK düzenlemesi öğrencileri sevindirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borcu düzenlemesiyle gençler sadece anaparayı ödeyecek. Söz konusu düzenleme ile 26 milyar liralık borç yükünün ortadan kalkması planlanıyor. Alınan karardan KYK borcu ödeyenler memnun olurken, KYK borcunu ödeyenler ise sitem etti. "KYK borcunu ödeyenler ne yapacak? KYK borcunu ödeyenlere para iade edilecek mi?" soruları gündem olurken, KYK borcunu ödeyenler için yeni düzenleme yapılabileceği konuşuluyor.
KYK düzenlemesiyle ilgili yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.
Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak. Konu ile ilgili ayrıntıları Bakanlar Nebati ve Kasapoğlu tarafından yapılacak.
Sabah'ta yer alan habere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.
Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor.
Borcunu ödeyenlere, hakkaniyet açısından kısmi veya anapara dışında yapılan ödemenin tümünün iadesi seçeneklerinin mümkün olup olmayacağı üzerinde durulduğu ifade ediliyor.
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