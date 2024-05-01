SON DAKİKA: LPG’li aracı olanlar dikkat! Otogaza 1,64 TL indirim geliyor (1 Mayıs Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Geçtiğimiz hafta motorine yapılan indirimin ardından bu kez de LPG (Otogaz) fiyatlarına indirim geleceği öğrenildi.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.
İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,38 - 20,85 TL'ye, Ankara'da 20,82 TL'ye, İzmir'de 20,44 TL'ye gerileyecek.
Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.
Benzin: 43,55 TL
Motorin: 40,96 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL
Benzin: 43,64 TL
Motorin: 41,03 TL
LPG (Otogaz): 22,49
Benzin: 44,82 TL
Motorin: 42,22 TL
LPG (Otogaz): 22,08
Benzin: 44,56 TL
Motorin: 41,97 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL