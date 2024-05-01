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SON DAKİKA: LPG’li aracı olanlar dikkat! Otogaza 1,64 TL indirim geliyor (1 Mayıs Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.05.2024 13:48
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Son dakika haberi… Otogaz litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geleceği öğrenildi. LPG’de indirimin 1,64 TL olması bekleniyor. İşte 1 Mayıs 2024 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir LGP, benzin, motorin fiyatları…

SON DAKİKA: LPG’li aracı olanlar dikkat! Otogaza 1,64 TL indirim geliyor (1 Mayıs Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: Geçtiğimiz hafta motorine yapılan indirimin ardından bu kez de LPG (Otogaz) fiyatlarına indirim geleceği öğrenildi.

OTOGAZA İNDİRİM YAPILACAK

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

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İNDİRİM SONRASI GÜNCEL FİYATLAR NE OLACAK?

İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,38 - 20,85 TL'ye, Ankara'da 20,82 TL'ye, İzmir'de 20,44 TL'ye gerileyecek.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

MOTORİN

1 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,55 TL
Motorin: 40,96 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,64 TL
Motorin: 41,03 TL
LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 44,82 TL
Motorin: 42,22 TL
LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

Benzin: 44,56 TL
Motorin: 41,97 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL


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