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  4. SON DAKİKA: LPG'ye 1,08 lira indirim geliyor! Akaryakıt almak isteyen o günü beklesin (3 Haziran güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları)

SON DAKİKA: LPG'ye 1,08 lira indirim geliyor! Akaryakıt almak isteyen o günü beklesin (3 Haziran güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.06.2024 11:12
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Son dakika: Farklılaştırılmış fiyata son verilmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmıştı. Benzin fiyatı için geçtiğimiz hafta indirim yapılmıştı. Motorin fiyatları ve benzin fiyatı araç sahipleri tarafından araştırılırken yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu kez de LPG (Otogaz) fiyatları değişiyor. İşte otogaz indirimi ile il il güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA: LPG'ye 1,08 lira indirim geliyor! Akaryakıt almak isteyen o günü beklesin (3 Haziran güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları)

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları için yeni döneme 15 Mayıs itibarıyla geçilmişti. Farklılaştırılmış akaryakıt fiyatı uygulamasına son verilerek iki tip ücret tarifesine geçilmişti. Bu uygulamanın ardından geçtiğimiz hafta benzin litre fiyatı için indirim de pompaya yansımıştı. Motorin (mazot) fiyatlarında ise 15 Mayıs’tan hemen önce indirim yapılmıştı. Bugün bir indirim haberi de Otogaz fiyatı için geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt pompa fiyatları…

LPG’YE İNDİRİM GELİYOR

LPG’li aracı olanlar için sevindirici bir haber geldi. Salı gününden itibaren LPG fiyatlarına 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 Haziran 2024 Pazartesi)

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 41,28 TL
Motorin litre fiyatı: 40,18 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 20,48 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 41,36 TL
Motorin litre fiyatı: 40,25 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 20,95

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 42,30 TL
Motorin litre fiyatı: 41,22 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 20,92 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 42,60 TL
Motorin litre fiyatı: 41,52 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 20,54 TL

İNDİRİM SONRASI OTOGAZ FİYATI NE OLACAK?

1,08 Liralık indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama LPF fiyatları 19 lira seviyelerine gelecek.

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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