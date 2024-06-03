SON DAKİKA: LPG'ye 1,08 lira indirim geliyor! Akaryakıt almak isteyen o günü beklesin (3 Haziran güncel benzin, motorin, otogaz fiyatları)

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları için yeni döneme 15 Mayıs itibarıyla geçilmişti. Farklılaştırılmış akaryakıt fiyatı uygulamasına son verilerek iki tip ücret tarifesine geçilmişti. Bu uygulamanın ardından geçtiğimiz hafta benzin litre fiyatı için indirim de pompaya yansımıştı. Motorin (mazot) fiyatlarında ise 15 Mayıs’tan hemen önce indirim yapılmıştı. Bugün bir indirim haberi de Otogaz fiyatı için geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt pompa fiyatları…
LPG’li aracı olanlar için sevindirici bir haber geldi. Salı gününden itibaren LPG fiyatlarına 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 41,28 TL
Motorin litre fiyatı: 40,18 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 20,48 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 41,36 TL
Motorin litre fiyatı: 40,25 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 20,95
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 42,30 TL
Motorin litre fiyatı: 41,22 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 20,92 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 42,60 TL
Motorin litre fiyatı: 41,52 TL
LPG (Otogaz) fiyatı: 20,54 TL
1,08 Liralık indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama LPF fiyatları 19 lira seviyelerine gelecek.