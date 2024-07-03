SON DAKİKA: Maaş tablosu netleşmişti! Enflasyon rakamları sonrası Bakan Işıkhan'dan ilk yorum: 'Gereken adımları atıyoruz'

SON DAKİKA: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 , yıllık bazda 71,60 ise yüzde olarak açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti. 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı, Yüzde 24.73; memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 19.31 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımız ve emeklilerimizin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz" dedi.

Işıkhan, TÜİK’in 2024’ün ilk 6 ayının enflasyon oranlarını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, açıklamasında toplumun her kesiminin kalıcı refahını arttırmak için gereken adımları attıklarını vurguladı. Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerimizin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamak önceliğimiz olmayı sürdürecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."