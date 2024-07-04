SON DAKİKA: Maaş zamları netleşti, sıra en düşük emekli maaşında! 3 formülle rakamlar belirdi! Masadaki en güçlü ihtimal! 17 Temmuz detayı…

SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zamlarında önemli viraj geride kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.64 olarak açıkladı. Veri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 25.73, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19.31 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, refah payına kapıları kapatsa da emeklilerin beklentileri sürüyor. Zam oranlarının kesinleşmesiyle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı üzerine formüller konuşuluyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı en düşük maaşı için 3 formül ve rakamları açıkladı. Düzenlemenin 17 Temmuz’a kadar Meclis’e gelerek yasalaşması gerektiğine dikkati çekti. İşte maaş zammıyla ilgili bilmeniz gerekenler…

MYNET FİNANS ÖZEL / DENİZ IŞIK BALKAN

“ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA”

Mynet’e konuşan Yılmaz, enflasyon rakamlarıyla ilgili, “Enflasyon verisi beklenenin biraz altında açıklandı. Anadolu Ajansı Beklenti Anketi’nde en düşük yüzde 1.90 ile en yüksek yüzde 3, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yüzde 2.5, Reuters ise yüzde 2.22 oranları üzerinde değerlendirmelerini gördük” dedi.

EMEKLİ VE MEMURLARIN ZAM ORANLARI

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 24.73 üzerinden enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisinde ise toplu sözleşme devreye giriyor. Yüzde 10’luk bir toplu sözleşmeye imza atılmıştı. Yüzde 19.31 zam oranına ulaşmış oluyoruz.

ZAMLI MAAŞ TABLOSU

SSK 2000 öncesi 11 bin 367 lira aylık alan bir emeklinin yeni zamlı maaşı 14 bin 178’e yükselecek. SSK 2000 sonrası kök maaşı 7 bin 47 olan bir emeklinin zamlı maaşı ise 8 bin 789 lira olacak. Bu miktar Hazine tarafından 10 bin TL’ye tamamlanacak. Bağ-Kurlu bir emekli (Esnaf) 10 bin 178 lira alıyorsa maaşı 12 bin 695 liraya çıkmış olacak.

‘SIFIR ZAM’ TEHLİKESİ

16 milyon emeklimizin içinde yaklaşık 3.7 milyon emeklimiz 8 bin TL’nin altında maaş alıyor. 8 bin TL altında kök aylığı olanlara ‘sıfır zam’ verilmiş olacak.

“KÖK MAAŞ İÇİN SAHADA KONUŞULAN ALTENATİFLER VAR”

8 bin TL altında maaşlar için mutlaka bir müdahale yapılması lazım. Bu müdahale de yine yasa koyucu, ekonomi ekibinin elinde olan bir durum. Bakan Işıkhan, ‘Bu konuda refah payı çalışmamız yok’ dedi ama şu anda sahada konuşulan çeşitli alternatifler var. Bunlardan bir tanesi bütün kök aylıkların 10 bin TL taban aylığa eşitlenip sonrasında yüzde 24.73’lük TÜFE verisiyle 12 bin 472 TL’ye çıkarılması.

KONUŞULAN 3 FORMÜL

Başka bir alternatif 10 bin TL’lik taban aylığının yıl sonu hedef enflasyonu olan yüzde 38 oranında zamlanarak 13 bin 800 liraya yükseltilmesi.

10 bin TL’lik taban aylığının 12 bin 500 TL ya da 15 bin TL’ye yükseltilmesiyle ilgili çeşitli haberler dönüyor.

“DAR GELİRLİ EMEKLİMİZ BU KONUDA DESTEK BEKLİYOR”

Bunların hiçbiri de olmayabilir ama özellikle dar gelirli emeklimiz bu konuda destek bekliyor.

Yasa koyucu çeşitli sosyal yardımlar açıklıyor. Gıda yardımı, kira yardımı, sosyal konut gibi… Emekliler sosyal yardım niteliğinde değil de direk maaşlarına ilave yapılacak zam şeklinde değerlendirme yapılmasını istiyor.

SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKİLİLERİNİN ZAM ORANLARINDA EŞİTLENME İHTİMALİ

Memur emeklilerine gelince 14 bin 740 lira güncel maaşları vardı zamla birlikte bu rakamın 17 bin 586 liraya yükselmesi bekleniyor ama geçtiğimiz üç dönemi baz aldığım takdirde orada da SSK-Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisinin maaşlarının eşitlendiğini görüyoruz.

“MEMURA SEYYANEN ZAM BEKLEMİYORUM”

Hükümet kanadından eşitlenme duyurusu gelirse o zaman da memur emeklisinin en düşük rakamı 18 bin 385 lira olma ihtimali var. Memurlara tekrardan bir düzenleme yapılır mı sorusuna gelecek olursak bence yapılmaz. Nedeni, onlara Temmuz 2023’te seyyanen 8 bin 77 lira verildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşıyla ilgili düz mantık ilerlediğiniz zaman minimum yüzde 25’lik bir zam yapılması lazım. Bu rakam 12 bin 500 ve 15 bin lira olma ihtimali var. Bu tamamen hükümet kanadının inisiyatifinde olan bir şey.

DÜZENLEMEDE 17 TEMMUZ DETAYI!

Düzenleme kararı verilirse Meclis sürecine girmesi lazım. Meclis’te de torba yasa var. En düşük emekli maaşına müdahale yapılacaksa 17 Temmuz’a kadar yapılması lazım. Çünkü SSK’lı olan emeklilerimiz ayın 17’sinde maaş alıyor. Temmuz maaşları peşin yatacağı için ayın 17’sine kadar müdahale yapılabilir.

“HÜKÜMETTEN BU HAFTA YA DA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUM”

Bu hafta ya da önümüzdeki hafta hükümet kanadından bir açıklama bekliyorum. Düzenleme yapıldığı takdirde benim de beklentim 12 bin 500 TL ve 15 bin TL arasında.







