FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika! Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: Hak edilmeyen bir sonuçtur

Son Dakika! Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: Hak edilmeyen bir sonuçtur

21.10.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika! Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: Hak edilmeyen bir sonuçtur

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımları atacak" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye’nin en pahalı yolu! 40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdiTürkiye’nin en pahalı yolu! 40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Cemal Polat kimdir?Cemal Polat kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 maddelik 1. Su Şurâsı sonuç bildirgesini açıkladı

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.