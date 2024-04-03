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SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu! Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: 'Birinci önceliğimiz...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.04.2024 10:01
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Son dakika haberi.... TÜİK mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında yüzde 67,07 ile yıllık enflasyonda 15 ayın zirvesi görülmüştü. Memur ve emeklinin zam için gözünü çevirdiği mart ayı enflasyonu ne kadar oldu? Bakan Şimşek mart ayı rakamlarına ilişkin olarak, "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." düşüncesini dile getirdi.

SON DAKİKA: Mart ayı enflasyonu belli oldu! Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama: 'Birinci önceliğimiz...'

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan verilere göre, enflasyon rakamları Mart ayında aylık bazda yüzde 3.16 yıllık bazda yüzde 68,50 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."

EKONOMİSTLERİN MART AYI BEKLENTİSİ NEYDİ?

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.

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Enflasyon son dakika mart ayı tüik
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