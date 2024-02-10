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  4. SON DAKİKA | Mazot litre fiyatı 46 lirayı zorlayacak! Akaryakıta dev zam geliyor: Motorin fiyatları böylesini hiç görmemişti (10 Şubat Cumartesi güncel benzin-motorin fiyatları)

SON DAKİKA | Mazot litre fiyatı 46 lirayı zorlayacak! Akaryakıta dev zam geliyor: Motorin fiyatları böylesini hiç görmemişti (10 Şubat Cumartesi güncel benzin-motorin fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
10.02.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Motorine ne kadar zam gelecek? Akaryakıt fiyatları tarihi yüksek seviyesinden araç sahiplerine satılırken son dakika haberi geldi! Motorin litre fiyatı için Pazartesi gece yarısı çok büyük bir zam daha geleceği öğrenildi. Hali hazırda bazı şehirlerde 43 lirayı aşan motorin fiyatları 45-46 TL bandına çıkacak. İşte 10 Şubat 2024 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

SON DAKİKA | Mazot litre fiyatı 46 lirayı zorlayacak! Akaryakıta dev zam geliyor: Motorin fiyatları böylesini hiç görmemişti (10 Şubat Cumartesi güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları peş peşe gelen zamlarla rekor seviyeye yükselmişti. Benzin ve motorin litre satış fiyatı 40 liranın üzerine çıkarken yeni bir zam haberi daha geldi. Mazot fiyatı için Pazartesi gece yarısı dev bir zam yapılacağı öğrenildi. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorine ne kadar zam gelecek? İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı…

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SON DAKİKA: MOTORİNE 2,55 TL ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, mazot litre fiyatı için 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam geleceği ifade edildi. Benzinde ise hafta başında fiyat değişimi olmayacak.

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ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,19 TL'ye, Ankara'da 45 TL'ye, İzmir'de 45,22 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin doğu illerinde fiyatlar daha da yüksek durumda. Motorine beklenen 2,55 liralık zammın ardından bu bölgelerdeki illerde fiyatlar 46 TL seviyesine kadar yükselecek.

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10 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin: 39,29 TL – 39,38 TL
Motorin: 41,64 TL – 41,71 TL
LPG (Otogaz): 20,41 TL – 20,15 TL

ANKARA

Benzin: 40,07 TL
Motorin: 42,45 TL
LPG (Otogaz): 20,59 TL

İZMİR

Benzin: 40,30 TL
Motorin: 42,67 TL
LPG (Otogaz): 20,62 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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