SON DAKİKA | Mazot litre fiyatı 46 lirayı zorlayacak! Akaryakıta dev zam geliyor: Motorin fiyatları böylesini hiç görmemişti (10 Şubat Cumartesi güncel benzin-motorin fiyatları)

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları peş peşe gelen zamlarla rekor seviyeye yükselmişti. Benzin ve motorin litre satış fiyatı 40 liranın üzerine çıkarken yeni bir zam haberi daha geldi. Mazot fiyatı için Pazartesi gece yarısı dev bir zam yapılacağı öğrenildi. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Motorine ne kadar zam gelecek? İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA: MOTORİNE 2,55 TL ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, mazot litre fiyatı için 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam geleceği ifade edildi. Benzinde ise hafta başında fiyat değişimi olmayacak.

ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,19 TL'ye, Ankara'da 45 TL'ye, İzmir'de 45,22 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Özellikle Türkiye’nin doğu illerinde fiyatlar daha da yüksek durumda. Motorine beklenen 2,55 liralık zammın ardından bu bölgelerdeki illerde fiyatlar 46 TL seviyesine kadar yükselecek.

10 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin: 39,29 TL – 39,38 TL

Motorin: 41,64 TL – 41,71 TL

LPG (Otogaz): 20,41 TL – 20,15 TL

ANKARA

Benzin: 40,07 TL

Motorin: 42,45 TL

LPG (Otogaz): 20,59 TL

İZMİR

Benzin: 40,30 TL

Motorin: 42,67 TL

LPG (Otogaz): 20,62 TL







