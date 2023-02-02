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SON DAKİKA: Mazot ve benzin fiyatı için uzun süre sonra ilk! Eşitleniyor: Motorine bugün indirim gelmişti, yarın yeniden…

02.02.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Petrol ve dolar kurundaki harekete göre belirlenen akaryakıt fiyatları için indirim haberi geldi. Ocak ayında yeniden yükselişe geçen motorin litre fiyatı bu gece değişti. Cuma günü fiyatlar bir kez daha gerileyecek. Güncel akaryakıt fiyatları bugün de merak edilirken ‘motorin, akaryakıt, benzin fiyatı ne kadar, motorinin litresi kaç TL?’ soruları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2 Şubat 2023 Ankara, İzmir, İstanbul mazot, motorin fiyatları ile benzin fiyatı…

SON DAKİKA: Mazot ve benzin fiyatı için uzun süre sonra ilk! Eşitleniyor: Motorine bugün indirim gelmişti, yarın yeniden…

Son dakika haberi: Mazot (motorin) ve benzin fiyatı aracına akaryakıt almak isteyenler tarafından bugün de yakından takip ediliyor. Zam ve indirim haberleri ile araştırılan akaryakıt pompa fiyatları için bugün yeni bir gelişme yaşandı. Motorine bu gece indirim gelirken, fiyatlar yarın bir kez daha değişecek. Peki 2 Şubat 2023 benzin motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte haberin detayları…

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SON DAKİKA: MOTORİNE YENİ İNDİRİM GELİYOR

Ocak ayında gelen zamlarla litresi 22,08 TL’den 23,50 TL’ye çıkan motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,02 TL indirim yapıldı.

Son edinilen bilgiye göre ise 3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.

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BENZİN FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Ocak ayında 1,67 TL zamlanan benzinin litresi 21,14 TL’ye çıktı. Bu hafta içinde benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta 89 dolara çıkarak son 6 haftanın en yüksek seviyesini gören Brent petrol dün geriledi. Ancak bu sabah güne yükselişle başlatan brent petrol fiyatı yüzde 1’e yakın primlenerek 83,5 dolardan işlem görüyor.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 21,14 TL'ye satılıyor.
Motorinin litre fiyatı ise 22,48 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 21,34 TL
Motorin: 22,67 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21,28 TL
Motorin: 22,73 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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