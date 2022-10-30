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SON DAKİKA | MEB banka promosyonu tutarı belli oldu! İşte ödenecek yeni maaş promosyonu rakamı

30.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MEB'in banka promosyonu tutarı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Vakıflar Bankası ile revize edilen banka promosyon sözleşmesine göre, Bakanlık merkez teşkilatı personelinin promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltildi. Sözleşmeye göre, banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak. İşte MEB'in yeni promosyon ücreti ile ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | MEB banka promosyonu tutarı belli oldu! İşte ödenecek yeni maaş promosyonu rakamı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla revize edilen banka promosyon sözleşmesiyle Bakanlık merkez teşkilatı personelinin promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi.

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25 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLMİŞ OLDU

Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilaveyle revize edildi. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

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16 KASIM'DA HESAPLARA YATIRILACAK

Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre, banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personel ise bağlı bulundukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.

AA

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