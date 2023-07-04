Son dakika: Memur emekli maaş zammı için Erdoğan yarını işaret etti! En yeni hesap: Tüm formüller o rakamları gösterdi

Son dakika: Memur emekli zammı Temmuz 2023 için belli oluyor. Artık sadece saatler sonra açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamı ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emekli zammı ve memur maaş zammı netleşmiş olacak. Veri öncesi ekonomistlerin enflasyon beklentisi ile zamlı maaşlar için son hesaplamalar yapıldı. İşte Temmuz 2023 emekli zammı ve memur maaş zammı tablosu…

ERDOĞAN’DAN MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni dönemin üçüncü Kabine Toplantısı sonrası çok kritik açıklamalarda bulundu. Memur maaş zammı için en düşük 22 bin TL olmasına yönelik sürecin başladığını ifade eden Erdoğan yarını işaret ederek, "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 milyondan fazla kişinin heyecanla beklediği haberi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Temmuz Çarşamba günü yani yarın duyuracak. Haziran ayı enflasyon oranı açıklanır açıklanmaz memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık enflasyon oranı netleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON NE OLACAK?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin Haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,25 ve en yüksek yüzde 4,85 aralığında yer aldı. Böylece Haziran ayı enflasyon beklentisi ile bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ise Haziran’da yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.

Böylece tüm memur ve emekliler için 6 aylık rakamlar için tahminler de ortaya çıktı. Yapılan hesaplamaya göre refah payı artışı hariç, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 19,76 oldu. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil 6 aylık zammı yüzde 17,63 olarak hesaplandı.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ

6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

Meclis’te kabul edilmesi beklenen emekli zammı düzenlemesi için 3 formül öne çıkıyor. Yapılacak tüm artışın seyyanen zam olarak maaşlara yansıtılması ilk formül olurken, ikinci formülde ise oransal artış dahilinde aylıkların artırılması gündemde. Üçüncü olarak da oransal zammın üzerine refah payı artışı yapılabileceği tahmin ediliyor. Zam oranı için masada olan rakamların ise yüzde 30 ila 40 arasında olabileceği öngörülüyor.

Ayrıca burada en düşük emekli maaşının da Temmuz ayında 10 bin TL düzeyine çekilmesi ihtimali bulunuyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN ZAM FORMÜLLERİ

Evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11.848 liradan yüzde 85,69 oranında artışla net 22 bin TL düzeyine çıkacak. Konunun bu hafta çözüme kavuşturulması beklenirken zam için 3 formül öne çıkıyor. Buna göre ilk formülde 11.848 TL olan en düşük memur maaşının yüzde 85’in üzerinde artış yapılması ile 22 bin TL’ye yükseltilmesi söz konusu. İkinci formül olarak yüzde 55 zam yapılarak 5.000 TL seyyanen artış yapılması gündemde. Üçüncü olarak, yapılacak artışın tümümün seyyanen zam olarak uygulanabileceği belirtiliyor.

REFAH PAYI DAHİL MEMUR ZAMMI TAHMİNİ

Temmuz 2023 için kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranının burada tüm memur maaşları için bir referans olacağı ifade ediliyor. Memur ve memur emeklisi maaşları belirlendikten sonra meslek meslek maaşlara düzenleme yapılacak. En düşük memur maaşının yüzde 85'i aşan artışla 11.848 liradan 22 bin lira bandına yükseltilmesi oransal olarak emekli sandığı emeklilerine de yansıtılacak. Ancak bu herkese orantılı bir şekilde yansıtılmayacak. Derece, kademeye göre rakamlar değişecek.

En düşük memur zammı artış oranı, memur emeklisi maaşına da kademeli olarak yansıtılacak. Böylece en düşük memur maaşı 14, ortalama maaşlar ise 17 bin liranın üzerine yükselecek.



