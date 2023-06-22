SON DAKİKA | Memur maaş artışı ve emekli zammı için Torba Yasa geliyor! 10.152 TL’lik refah payı: Meclis, 3 formül arasında seçim yapacak…

Son dakika haberleri… Kurban Bayramı’nın hemen ertesinde Meclis mesaisine hızlı başlayacak. Bu kapsamda Meclis'e gelecek ilk torba yasa emekli ve memurlara yapılacak ek zamlarla ilgili olacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Emekliye zamda ise taban maaş üstüne yapılacak kademeli artışlar yasal düzenlemelerle belirlenecek. 5 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu sonrasında ise 6 aylık enflasyonun belli olması ile emekliye zam ve memur maaşı zammı için rakamlar netlik kazanacak. Refah payı artışı ile de Temmuz zammı daha da yukarıya çekilecek.

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ERDOĞAN’DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapılmasının ardından 20 milyondan fazla kişi gözünü Temmuz zammına çevirdi. SGK’lı, Bağ-Kur’lu ve memur emeklileri ile memur zammı için Meclis Kurban Bayramı sonrası harekete geçiyor. Milyonların gündemindeki maaş zamları için açıklamalar ise peş peşe geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim öncesi memur maaşlarıyla ilgili verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceğiz” diyerek memurlara seslendi.

BAKAN IŞIKHAN EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Bürokratlarımız çalışıyor. En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak. Şu an prosedüre bağlı kalmamız lazım ama meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLUYOR

Yapılacak çalışmaların ilki en düşük memur maaşı için olacak. Bu kapsamda memur maaş zammı için 3 formül üzerinde durulduğu ifade ediliyor. 11.848 TL olan en düşük memur maaşının yüzde 85’in üzerinde artış yapılması ile 22 bin TL’ye yükseltilmesi mümkün olacak. İkinci formül olarak ise yüzde 55 zam yapılarak 5.000 TL seyyanen artış yapılması gündemde. Üçüncü olarak, yapılacak artışın tümümün seyyanen zam olarak uygulanabileceği belirtiliyor. Yasanın bu üç formülden birinin seçilerek uygulanacağı, taban maaşın 22 bin TL olmasının ardından diğer maaşların da buna göre kademeli olarak artacağı öğrenildi.

EMEKLİ MAAŞLARINA KADEMELİ ZAM

Bilindiği üzere 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL’ye yükseltilmişti. Burada hak kaybına uğrayan emekliler için kademeli zam yapılacağı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek. Zam oranı için masada olan rakamların ise yüzde 30 ila 40 arasında olabileceği öngörülüyor.

HAZİRAN ENFLASYONU 5 TEMMUZ’DA NETLEŞECEK

SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar 6 aylık enflasyon ile enflasyon farkına ek olarak refah payı artışını da maaşlarında görecekler. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE MEMUR ZAMMI ORANI

6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 seviyesinde kaldı. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.



