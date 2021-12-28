Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara yönelik zam gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yalçın, memurlara yönelik gerçekleştirilen ek zammın yetersiz olduğuna dikkat çekti. Twitter hesabından konuya ilişkin art arda paylaşımlarda bulunan Yalçın, "Asgari ücreti alkışladık, 'Emekli gündemimizde'yi anladık, 'Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı'yı hala anlayamadık. 'Memura da zam yapacağız'dan; evli-2 çocuklu memura şu ortamda, 'vergi muafiyetinden gelen aylık 38 TL ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz..." ifadelerini kullandı.

''VERGİ MUAFİYETİ, EK ZAM TALEBİNİ KARŞILAMIYOR''

Vergi muafiyetinin tek başına yeterli olamayacağına da dikkat çeken Yalçın'ın açıklamasının devamı şu şöyle;

''Bürokratların doğru bilgiyi vermek, Siyasetin doğruları duymak, Sendikaların ise doğruları söylemek gibi bir sorumlulukları var. Doğruları söylüyor, kaç gündür anlatıyoruz. Vergi muafiyeti tek başına EK ZAM talebini karşılayacak adım olarak görülemez. Bu doğru bir yaklaşım olamaz.



