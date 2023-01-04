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  4. SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı zam oranı yükseltildi, bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2023 bedelli askerlik ücreti....

SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı zam oranı yükseltildi, bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2023 bedelli askerlik ücreti....

04.01.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlikle ilgili son dakika haberleri.. .2023 yılına girilmesiyle birlikte askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Yeni yılda 100 bin TL olacağı belirtilen bedelli askerlik ücreti, emekli ve memurlara yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi sonrasında değişti. Yeni yılda bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı zam oranı yükseltildi, bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2023 bedelli askerlik ücreti....

Son dakika: Asgari ücretin ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Yüzde 25 olarak açıklanan rakam sonrası bedelli askerlik ücretinin 100 bin TL olacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün memur ve emekli maaşındaki yüzde 25 zam oranını yüzde 30'a çıkarmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti de değişti. Binlerce kişinin merakla aradığı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2023'te bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte yanıtı...

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ERDOĞAN ORANI YÜZDE 30'A ÇIKARDI

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı.

Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı... Emekli ve memurlar dikkat! Zam oranı arttı...

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Şu an 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücretinin, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 30 zamlanacağı düşünülüyor.

Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 104 bin 83 lira olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE KURA DÖNEMİ

Öte yandan bedelli askerlikte yeterli eğitim kapasitesinin mevcut olmaması nedeniyle kura sistemi uygulanacak. Artık her bedelli askerlik başvurusu direkt olarak kabul edilmeyip kura ya tabi olacak.

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