SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı ile sosyal yardım ödemeleri de artacak! En yükseği 3 bin 840 lira olacak

Son dakika: Memur ve emekli zammı için Kasım ayı enflasyonunun açıklanması sonrası 5 aylık rakamlar netleşti. Milyonlar Ocak 2023 zammı için önümüzdeki enflasyon verisini beklemeye geçti. TÜİK tarafından son açıklanan enflasyon oranı Kasım 2022 için aylık yüzde 2,88 yıllık ise yüzde 84,39 oldu. Bununla beraber Ocak ayında memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.
Buna göre sosyal yardımların ve ödeneklerin 5 aylık artışı memurlar ve memur emeklilere yapılan oran kadar yani yüzde 15.11 olduğunu söyleyebiliriz. Burada da Aralık enflasyonu beklenecek. 65 yaş aylığı, memur aile yardımları, engelli maaşları, evde bakım parası gibi ödenekler aynı oranda artırılacak. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı da bu oranda artmış olacak.
65 YAŞ AYLIĞI:
MEVCUT MAAŞ(TL):1,537
YENİ MAAŞ (TL): 1,769
EVDE BAKIM DESTEĞİ:
MEVCUT MAAŞ(TL):3,336
YENİ MAAŞ (TL): 3,840
KRONİK HASTALIK YARDIMI
MEVCUT MAAŞ(TL):3,336
YENİ MAAŞ (TL): 3,840
ENGELLİ AYLIĞI (YÜZDE40-69):
MEVCUT MAAŞ(TL): 1,227
YENİ MAAŞ (TL): 1,412
ENGELLİ AYLIĞI (YÜZDE 70 VE ÜSTÜ):
MEVCUT MAAŞ(TL): 1,840
YENİ MAAŞ (TL): 2,118