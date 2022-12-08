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SON DAKİKA: Memur ve emekliler dikkat! AK Partili isim tarih verdi! 15 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek

08.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündeminde Asgari Ücret, EYT...Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda maaşlarına gelecek zam oranlarını bekliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların Ocak ayında tamamlanacağını ifade eden Akbaşoğlu, 115 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmiş olacağını da duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT ve sözlemeşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili son dakika açıklamalarıda bulundu. Akbaşoğlu, 'En geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT’li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz' dedi.

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Çankırı’da, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde yapılan evler için düzenlenen kura çekimi törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | AKBAŞOĞLU'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretle ilgili konuşan Akbaşoğlu, “Hep beraber ekonomik noktadaki sıkıntıların da giderilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bir asgari ücret görüşmeleri sürecindeyiz. Aralık aynın ortasına doğru, en fazla iki ay içerisinde bu işler neticelenmiş, asgari ücretle ilgili vatandaşımızın alım gücünü yukarı doğru çekecek ücreti Çalışma Bakanlığımız nezdinde ortaya koyacağız. Hem işçimizi destekleyeceğiz hem işverenimizi destekleyeceğiz. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde memur ve emeklilerimizle ilgili Ocak ayının başında iyi dokunuşlarda bulunacağız. İşçi, memur ya da emekli kardeşlerimizin taksitlerini ödeyebilmesi için elimizden geleni imkanlar ölçüsünde, en iyisini ortaya koyması sureti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Bütün emekli vatandaşlarımızın, bütün insanımızın durumunu daha da iyileştirmek için Ocak başında dokunuşları yapacağız” dedi.

SON DAKİKA | 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI: '15 OCAK İTİBARİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLACAK'

3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili çalışmaların Ocak ayında tamamlanacağını ifade eden Akbaşoğlu, “3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemeyi yaptık, Temmuz’da hayata geçirdik. 15 Ocak itibari ile 3600 ek gösterge bütün memur ve emeklilerimiz için yürürlüğe girmiş olacak. Bunun olumlu faydalarını hep beraber görmüş olacağız. Aynı zamanda 500 bine yakın kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4B statüsüne göre çalışan sözleşmeli personelimizi kadroya geçirmenin hazırlığı içerisindeyiz. Milletvekili arkadaşlarımızla bu kanun teklifinin çalışmalarını yapıyoruz. EYT’li kardeşlerimizin durumu var. Geçen sene bir söz vermiştik. 5 adım atacağız demiştik. 3’ünü yasalaştırdık. Sözleşmeli personel ve EYT’liler ile ilgili de Aralık ayının sonuna kadar yasalaştırma yapacağız demiştik. Takvim çerçevesinde Aralık’ın sonu olmaz da Ocak’ın başı olur. En fazla 1 hafta sarkma olur. Ama en geç 1 ay sonra sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT’li kardeşlerimizin durumunun çözümüne ilişkin yasal çalışmayı hayata geçireceğiz” diye konuştu.


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asgari ücret Muhammet Emin Akbaşoğlu 3600 ek gösterge EYT

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