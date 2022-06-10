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Son dakika: Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu! En düşük maaş...

10.06.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur ve emekli maaş zammı büyük oranda belli oldu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkının yüzde 40’ın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Memur emeklileri ve SSK emeklileri ne kadar zam alacak? Canlı yayında 5 aylık enflasyon verisiyle birlikte olası rakamlar açıklandı.

Son dakika: Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu! En düşük maaş...

Son dakika: Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkını bekliyor. TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre enflasyon 24 yılın zirvesine yükselerek yıllık yüzde 73’ü aştı. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Böylece önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olarak netleşti. Bu rakama göre, öğretmen 8 bin 668 liradan 11 bin 674’e, Polis maaşı 9 bin 706’dan 13 bin 73’e yükseliyor. Hemşire de 8 bin 351’den 11 bin 247’ye. En düşük memur emekli maaşı ise 4 bin 289’dan 5 bin 776’ya yükselmiş olacak.

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Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı:

Memur ve memur emeklileri, işçi ve Bağkur emeklileri diye ayırmak lazım. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme gereği 2022 yılının 2. 6 ayına yönelik yüzde 7’lik zamları ceplerinde.

Mayıs ayında enflasyon geldi. Buradan yüzde 7’yi düştükten sonra kalan rakamı memur ve memur emeklileri için ilave edeceğiz. O rakam da aşağı yukarı 34.69’a gelmiş oluyor.

İşçi ve Bağkur emeklilerinde ise 2022 yılının 1. 6 aylık dönemine ilişkin gelecek enflasyona bakılacak. Enflasyon rakamına baktığımızda mayıs ayında yüzde 34.69 oldu. Haziran ayında tahmini olarak aylık yüzde 3 enflasyon rakamı bekleniyor. Bunu da ilave ettiğimizde yüzde 37-38 seviyelerinde bir enflasyon rakamı çıkmış olacak. Bu da maaşlara yansıtılmış olacak.

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Öğretmen 8 bin 668 liradan 11 bin 674’e, Polis maaşı 9 bin 706’dan 13 bin 73’e yükseliyor. Hemşire de 8 bin 351’den 11 bin 247’ye. En düşük memur emekli maaşı ise 4 bin 289’dan 5 bin 776’ya yükselmiş olacak.

İşçilere baktığımızda ise 2 bin öncesi işçi emeklisinin de en düşük emekli maaşı 3 bin 293 lira, bu da enflasyon rakamını ilave ettiğimizde 4 bin 435 liraya yükselmiş olacak.

Bağkur’lunun en düşük maaşı 2 bin 500 lira bu da 3 bin 367 liraya yükselmiş olacak.

Bunun üzerine haziran ayı enflasyonunun eklenmesi gerekiyor. 4 Temmuz’da TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladığında maaşlar da belirlenmiş olacak diyebiliriz."

TEMMUZ’DA BAYRAM İKRAMİYESİ DE HESAPLARDA

Öte yandan temmuz ayında tüm emekliler için ek bir gelir daha sağlanacak. Her sene hem Ramazan hem Kurban Bayramı’nda bayram ikramiyesi alan emekliler için Temmuz kazanç ayı olacak. Bu sene Kurban Bayramı’nın da 9 Temmuz’a denk gelmesi ile zamlı maaşlara bir de bayram ikramiyesi eklenecek.

2018 yılında başlayan uygulama ile her bayram için 1000 TL olarak ödenen ikramiyeler 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmişti. Bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği henüz belli değil ancak; asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 52’lik artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor.

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TEMMUZ ZAMMI İÇİN EKONOMİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamasında, "Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, “Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon Memur
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