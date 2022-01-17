FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Memur ve emekliye ek zam ve öğretmenlik kanununda son durum! Gözler bu hafta Meclis'te olacak

SON DAKİKA | Memur ve emekliye ek zam ve öğretmenlik kanununda son durum! Gözler bu hafta Meclis'te olacak

17.01.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memur ve emeklinin beklediği ek zam için bu hafta gözler Meclis'te olacak. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zammı da içeren kanun teklifinin yasalaşması için yoğun mesai harcanırken, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi görüşmeleri de yapılacak. Peki, memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak ve ne zaman yasalaşacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde neler var? Tüm detaylar

SON DAKİKA | Memur ve emekliye ek zam ve öğretmenlik kanununda son durum! Gözler bu hafta Meclis'te olacak

Son dakika: Memur, emekli ve öğretmenler için kritik haftaya girildi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları bu hafta TBMM gündeminde yer alıyor. Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemeler için gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Meclis'te görüşülmesi beklenen memur ve emekliye ek zam düzenlemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi ne getiriyor? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği düzenlemelerle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Haftalık mesaisine 18 Ocak salı (yarın) başlayacak olan TBMM Genel Kurul'da Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM

YÜZDE 7.5'E YÜKSELTİLECEK

Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak.

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA DESTEK TURARI BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarında ödenecek destek tutarı hesaplama yöntemi ile destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını belirlemeye, nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

DOĞAL GAZDA İL İL KADEMELİ FATURA

BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak, il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

DOĞAL GAZ

BİREYSEL EMEKLİLİKTE DEVLET KATKISI YÜKSELTİLECEK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

EMEKLI

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Genel Kurul'da, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması da öngörülüyor.

OGRETMEN

Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu raporunun ele alınması da bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! "Zuhal Topal'daki halin..."

Cengiz Ünder için Fransa'da müthiş koreografi! Türk bayrağı açıp o şarkıyı çaldılar

Cengiz Ünder için Fransa'da müthiş koreografi! Türk bayrağı açıp o şarkıyı çaldılar

ÖTV indirimi ikinci eli vurdu! Satışlar durma noktasına geldi

ÖTV indirimi ikinci eli vurdu! Satışlar durma noktasına geldi

Beklentileri 4 kat aştı! Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359 olarak açıklandı

Beklentileri 4 kat aştı! Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359 olarak açıklandı

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

Öğretmenlere yeni mesleki eğitim geliyor!

Borular Filyos’a gelmeye başladı

Borular Filyos’a gelmeye başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

Yüksek performanslı en iyi buzdolabı modelleri

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Maaşlara yeni zam sinyali!

Maaşlara yeni zam sinyali!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.