SON DAKİKA | Memur ve emekliye ek zam ve öğretmenlik kanununda son durum! Gözler bu hafta Meclis'te olacak

Son dakika: Memur, emekli ve öğretmenler için kritik haftaya girildi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zam, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları bu hafta TBMM gündeminde yer alıyor. Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemeler için gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Meclis'te görüşülmesi beklenen memur ve emekliye ek zam düzenlemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi ne getiriyor? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği düzenlemelerle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Haftalık mesaisine 18 Ocak salı (yarın) başlayacak olan TBMM Genel Kurul'da Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

YÜZDE 7.5'E YÜKSELTİLECEK

Düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak.

TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA DESTEK TURARI BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarında ödenecek destek tutarı hesaplama yöntemi ile destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını belirlemeye, nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

DOĞAL GAZDA İL İL KADEMELİ FATURA

BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak, il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

BİREYSEL EMEKLİLİKTE DEVLET KATKISI YÜKSELTİLECEK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Genel Kurul'da, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması da öngörülüyor.

Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu raporunun ele alınması da bekleniyor.



