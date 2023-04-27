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  4. SON DAKİKA | Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak: İşte masadaki 3 formül ve meslek meslek maaş tablosu...

SON DAKİKA | Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak: İşte masadaki 3 formül ve meslek meslek maaş tablosu...

27.04.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur ve emekli Temmuz 2023 zammı için hesaplar şimdiden yapılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mayıs’ta yeni bir müjde vereceği Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Memur ve memur emeklisine ek zam yapılacağı ifade edilirken, üç formül üzerinde durulduğu belirtiliyor. İşte ek zam ve enflasyon farkı dahil meslek meslek emekli zammı ile memur zammı oranlarıyla yeni maaş tablosu…

SON DAKİKA | Memur ve emekliye ek zam yolda! 1 Mayıs’ta Erdoğan duyuracak: İşte masadaki 3 formül ve meslek meslek maaş tablosu...

Son dakika haberi… En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesinin ardından memur ve memur emeklileri de ek zam taleplerini dile getirmişti. Ocak 2023 zam döneminde refah payı ile maaşlarına yüzde 30 artış yapılan memurlar için Ankara kulislerinden yeni bir haber geldi. Buna göre memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanan zam yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Bir diğer konuşulan zam formülünün ise yüzde 30 oranında ek artış olacağı yönünde oldu. Memur ve memur emeklilerine ek zammın 1 Mayıs’ta Mayıs’ta Memur-Sen Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak açıklanması bekleniyor.

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SGK-BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI’NDA 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Maaşlar üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları her ay açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda son veri Mart ayı için duyuruldu. Enflasyon Mart’ta aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu. Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçen enflasyon ile 3 aylık zam oranı da netleşti. Hesaplara göre 3 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 10,52 oldu.

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MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,89 olurken, 2023 yılı tamamı için bu rakam yüzde 37,77 oldu. Merkez Bankası'nın bu tahminine göre SGK ve Bağ-Kur’lular için 6 aylık zam oranı yüzde 21,43 oldu. Memur ve emekli ise Temmuz’da yüzde 19,43 zam olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA DÜZENLEME

Memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi gündemde. Memurların yüzde 6 düzeyindeki toplu sözleşme zammının yüzde 10'a tamamlanması öngörülüyor. Görüşmeler ise 1 Ağustos’ta başlayacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 19,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

  • Memur – 11.848 TL – 13.094 TL – 14.150 TL – 15.402 TL
  • Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.732 TL – 9.436 TL – 10.271 TL

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EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 12,52 – 6 aylık yüzde 21,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

  • SSK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 6.856 TL – 7.399 TL – 7.921 TL
  • SSK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.251 TL – 4.4.588 TL – 4.911 TL
  • Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.139 TL – 6.625 TL – 7.093 TL
  • Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.879 TL – 5.265 TL – 5.637 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 19,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL – 22.904 TL – 24.751 TL – 26.941 TL
  • Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL – 13.961 TL – 15.086 TL – 16.422 TL
  • Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL – 20.165 TL – 21.791 TL – 23.720 TL
  • Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL – 17.454 TL – 18.862 TL – 20.531 TL
  • Başkomiser 1/3 20 bin 873 TL – 23.069 TL – 24.929 TL – 27.135 TL
  • Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL – 20.153 TL – 21.778 TL- 23.706 TL
  • Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL – 27.346 TL – 29.551 TL – 32.166 TL
  • Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL – 17.253 TL – 18.644 TL – TL20.294 TL
  • Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 23.535 TL – 25.433 TL – 27.684 TL
  • Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL – 14.525 TL – 15.695 TL – 17.085 TL
  • Profesör 1/4 34 bin 57 TL – 37.640 TL – 40.674 TL – 44.274 TL
  • Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL – 22.258 TL – 24.052 TL – 26.181 TL
  • Vaiz 1/4 16 bin 615 TL – 18.363 TL – 19.843 TL – 21.600 TL
  • Avukat 1/4 19 bin 968 TL – 22.069 TL – 23.848 TL – 25.958 TL

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 6 aylık yüzde 19,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

  • Müsteşar 1/1 28 bin 729 TL – 31.751 TL – 34.311 TL – 37348 TL
  • Genel müdür 1/1 25 bin 427 TL – 28.102 TL – 30.367 TL – 33.055 TL
  • Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9 bin 978 TL – 11.028 TL – 11.917 TL – 12.971 TL
  • Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7 bin 812 TL – 8.634 TL – 9.330 TL – 10.156 TL
  • Öğretmen 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.383 TL
  • Kaymakam 1.sınıf 1/4 16 bin 753 TL – 18.515 TL – 20.008 TL – 21.779 TL
  • Başkomiser 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.383 TL
  • Polis memuru 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.383 TL
  • Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.402 TL
  • Mühendis 1/4 11 bin 848 TL – 13.094 TL – 14.150 TL – 11.058 TL
  • Teknisyen (Lise) 1/4 8 bin 506 TL – 9.401 TL – 10.159 TL – 22.734 TL
  • Pratisyen Hekim 1/4 17 bin 488 TL – 19.328 TL – 20.886 TL – 26.705 TL
  • Profesör 1/4 20 bin 542 TL – 22.703 TL – 24.533 TL – 15.383 TL
  • İmam Hatip 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL – 15.383 TL
  • Avukat 1/4 11 bin 833 TL – 13.078 TL – 14.132 TL


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memur zammı emekli zammı

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