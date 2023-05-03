SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı bekleyenler dikkat! Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Refah payı ile yeni zamlı maaşlar ortaya çıktı…

Son dakika haberleri… Memur maaş zammı ile emekli zammı için kritik öneme sahip yılın 4. enflasyon verilerini oluşturan Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Ocak’ta yüzde 6,65, Şubat’ta yüzde 3,15, Mart’ta yüzde 2,29 olarak gerçekleşen enflasyon Nisan ayında yüzde 2,39 oldu. Yıllık bazda ise 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 43,68'e geriledi.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA ARTIŞ YÜZDE 52

Çekirdek enflasyon Nisan döneminde yüzde 45,48 oldu. Mart ayında çekirdek enflasyon yüzde 47,36 olarak gerçekleşmişti. Üretici fiyatları tarafında ise yıllık artış yüzde 52,11 olurken, aylık bazda ise yüzde 0,81'lik artış izlendi.

4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Nisan ayı verisi ile SGK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi için bu oran yüzde 13,08 olarak hesaplandı.

MEMURA REFAH PAYI YOLDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Kurulunda milyonlarca memur ve emekli için heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Erdoğan, 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerin aylıklarında düzenleme yapılacağını ifade ederek seçim sonrasını işaret etti. Memur maaşları içinse, “Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız. Temmuz’da enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.

BAKAN BİLGİN: EMEKLİ MAAŞINA KADEMELİ ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise emekli maaşlarında ek zammın nasıl olacağına ilişkin yaptığı açıklamasında, “Bilgin "Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız" diye konuştu.

MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Memur ve emekli yılda iki kez olmak üzere zam alıyor. Burada 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınıyor. Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 37,77 olarak açıklanırken, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliler için 6 aylık zam oranı yüzde 21,43 oldu. Memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19,43’luk zam hesaplandı. Ancak Temmuz ayında bu oranların refah payı ile tıpkı Ocak 2023’te olduğu gibi yüzde 30’a yükseltilmesi bekleniyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10’A TAMAMLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz döneminde yapılacak maaş artışları için çalışmaları yürütüyor. Emekli ve memurlar için refah payı artışı masada yer alırken, memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi burada önemli bir formül olarak dikkat çekiyor. Memurların yüzde 6 düzeyindeki toplu sözleşme zammının yüzde 10'a tamamlanması bir diğer seçenek olarak masada bulunuyor.

TEMMUZ 2023 ZAM ORANI HESAPLARI

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43

6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 19,43

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 aylık yüzde 19,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

Memur – 11.848 TL – 14.150 TL – 15.402 TL

Memur Emeklisi – 7.901 TL – 9.436 TL – 10.271 TL

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 aylık yüzde 21,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.399 TL – 7.921 TL

SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.4.588 TL – 4.911 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.625 TL – 7.093 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 5.265 TL – 5.637 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 6 aylık yüzde 19,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20.724 TL – 24.751 TL – 26.941 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12.632 TL – 15.086 TL – 16.422 TL

Uzman öğretmen 1/4 18.246 TL – 21.791 TL – 23.720 TL

Öğretmen 1/4 15.793 TL – 18.862 TL – 20.531 TL

Başkomiser 1/3 20.873 TL – 24.929 TL – 27.135 TL

Polis memuru 8/1 18.235 TL – 21.778 TL- 23.706 TL

Uzman doktor 1/4 24.743 TL – 29.551 TL – 32.166 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15.611 TL – 18.644 TL – 20.294 TL

Mühendis 1/4 21.295 TL – 25.433 TL – 27.684 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13.142 TL – 15.695 TL – 17.085 TL

Profesör 1/4 34.057 TL – 40.674 TL – 44.274 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20.139 TL – 24.052 TL – 26.181 TL

Vaiz 1/4 16.615 TL – 19.843 TL – 21.600 TL

Avukat 1/4 19.968 TL – 23.848 TL – 25.958 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 6 aylık yüzde 19,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

Müsteşar 1/1 28.729 TL – 34.311 TL – 37.348 TL

Genel müdür 1/1 25.427 TL – 30.367 TL – 33.055 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9.978 TL – 11.917 TL – 12.971 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7.812 TL – 9.330 TL – 10.156 TL

Öğretmen 1/4 11.833 TL – 14.132 TL – 15.383 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 16.753 TL – 20.008 TL – 21.778 TL

Başkomiser 1/4 11.833 TL – 14.132 TL – 15.382 TL

Polis memuru 1/4 11.833 TL – 14.132 TL – 15.382 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11.833 TL – 14.132 TL – 15.382 TL

Mühendis 1/4 11.848 TL – 14.150 TL – 15.402 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 8.506 TL – 10.159 TL – 11.057 TL

Pratisyen Hekim 1/4 17.488 TL – 20.886 TL – 22.734 TL

Profesör 1/4 20.542 TL – 24.533 TL – 26.704 TL

İmam Hatip 11.833 TL – 14.132 TL – 15.383 TL

Avukat 1/4 11.833 TL – 14.132 TL – 15.383 TL

BAKAN BİLGİN DUYURDU: TÜM MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise memur çalışanların maaşına etkisi sınırlı olan ama memur emekli maaşına önemli ölçüde etki eden 3600 ek gösterge konusunda, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" dedi.

Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.



