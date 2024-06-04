Son dakika: ‘Memura yok, memur emeklilerinin durumu farklı’ diyerek anlattı: 5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyonunu açıklaması ile 5 aylık memur enflasyon farkı belli oldu. Böylece nihai zamma son bir veri kala memur maaş zammı hesabı değişti. Peki kim ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek 5 aylık maaş tablosu…

MAYIS ENFLASYONU İLE BEKLENEN ZİRVE GELDİ

Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise beklenen zirve yüzde 75,45 ile geldi. Böylece SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memur için kesinleşen 5 aylık zam oranı netleşti.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72

• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72

• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72

• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4

Son veri ise 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak ve böylece milyonların yeni maaşı netleşecek.

TEMMUZ 2024 İÇİN MEMUR ZAMMI TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 olarak gelmesi bekleniyor. Memur zammı için 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 20,02 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

ZAMDA KESİNLEŞEN RAKAMLAR

Memur: 32.860 liradan - 38.577 liraya,

Bekar memur: 30.372 liradan - 35.656 liraya,

Memur emeklisi: 14.740 liradan - 17.304 liraya yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 20,02’lik artış sonrası en düşük memur maaşının 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak. En düşük memur emekli maaşının da 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.

MEMURA SEYYANEN ZAM VAR MI?

Ancak tüm bunların yanında daha önceki dönemlerde olduğu gibi memura seyyanen zam verilip verilmeyeceği konusu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş memur maaş zammı değerlendirmesinde yaklaşık 4 milyon memur için dikkat çeken sözler kullandı. “Memurlara ek bir refah payı öngörülmüyor. Memurlar ve memur emeklilerini ayrılalım” diyen uzman isim, “Yüzde 20'nin üzerine bir rafa payı eklenecek mi? Aldığımız son kulis bilgilerine göre memurlara fazladan refah payı yok. Ancak memur emeklerinin durumu farklı” yorumunu yaptı.

MEMUR EMEKLİ MAAŞINA EŞİTLEME FORMÜLÜ

İsa Karakaş geçmiş dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının memur emeklisinden düşük kaldığını ve oranların birbirine eşitlendiğini anımsatarak Temmuz 2024’te aynı durumun tersinin yaşanacağını kaydetti. Bbüyük bir ihtimalle memur emeklilerine de aynen SSK ve Bağ-Kur emekliler gibi Temmuz ayı geldiği zaman yüzde 25,75 oranında bir zam olması kuvvette muhtemel diyoruz” ifadelerini kullanan Karakaş, eşitleme olduğunda en düşük memur emekli maaşının 18.500 lira seviyelerine yükseleceğini belirtti.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 – 5 AYLIK KESİNLEŞEN YÜZDE 17,4 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 56.838 TL - 58.106 TL

• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 40.170 TL - 41.067 TL

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 51.733 TL - 52.888 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 46.681 TL - 47.723 TL

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 57.144 TL - 58.419 TL

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 51.711 TL - 52.865 TL

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 65.114 TL - 66.567 TL

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 46.307 TL - 47.340 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 58.013 TL - 59.307 TL

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 41.220 TL - 42.140 TL

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 84.300 TL - 86.181 TL

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 55.632TL - 56.873 TL

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 48.374 TL - 49.454 TL

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL - 55.280 TL - 56.513 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 – 5 AYLIK KESİNLEŞEN YÜZDE 17,4 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 62.922 TL - 64.316 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 55.692 TL - 56.926 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 21.855 TL - 22.339 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL – 17.109 TL - 17.489 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 25.917 TL - 26.491 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 36.692 TL - 37.505 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 25.917 TL - 26.491 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 25.917 TL - 26.491 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 25.917 TL - 26.491 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 25.950 - 26.525 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 18.631 TL - 19.044 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 38.302 TL - 39.151 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 44.992 TL - 45.989 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 25.917 TL - 26.491 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 25.917 TL - 26.491 TL







