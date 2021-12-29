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Son dakika… Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması! 2022 para ve kur politikası belli oldu…

29.12.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’ndan yapılan son dakika açıklamasında 2022 para ve kur politikası hedefleri açıklandı. Milyonlarca kişinin merak ettiği enflasyon rakamları ile ilgili de dikkat çeken ifadelerin olduğu raporda orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu. Enflasyon hedeflemesi rejimi devam edecek. İşte Merkez Bankası’ndan yapılan son dakika açıklamanın detayları…

Son dakika… Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması! 2022 para ve kur politikası belli oldu…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Merkez Bankası orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 5 olarak belirledi. Enflasyon hedeflemesi rejimi devam edecek.

Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Politikada, yabancı paranın maliyetinin artırılması yönünde karşılık aracının da kullanılacağı belirtildi. Metinde genel çerçeve bölümünde “TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir” denildi.

Politika metninde, enflasyon hedeflemesinin sürdürüleceği, yüzde 5 enflasyon hedefinin korunduğu, fiyat istikrarı yanında, finansal istikrarın da gözetileceği belirtildi.

Döviz rezervinin güçlendirileceği belirtilen politika metninde “Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir” ifadesine yer verildi.

TCMB'nin açıkladığı 2022 Para ve Kur Politikası metninde 'Temel Çerçeve' bölümü şöyle:

  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

  2. 2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

  3. TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

  4. TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir.

  5. TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.

  6. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

  7. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

  8. TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
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