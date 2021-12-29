Son dakika… Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması! 2022 para ve kur politikası belli oldu…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Merkez Bankası orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 5 olarak belirledi. Enflasyon hedeflemesi rejimi devam edecek.

Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. Politikada, yabancı paranın maliyetinin artırılması yönünde karşılık aracının da kullanılacağı belirtildi. Metinde genel çerçeve bölümünde “TCMB zorunlu karşılıkları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır. Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir” denildi.

Politika metninde, enflasyon hedeflemesinin sürdürüleceği, yüzde 5 enflasyon hedefinin korunduğu, fiyat istikrarı yanında, finansal istikrarın da gözetileceği belirtildi.

Döviz rezervinin güçlendirileceği belirtilen politika metninde “Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir” ifadesine yer verildi.

TCMB'nin açıkladığı 2022 Para ve Kur Politikası metninde 'Temel Çerçeve' bölümü şöyle: