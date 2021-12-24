Son dakika: Merkez Bankası, 24 Aralık günlük dolar alış kurunu açıkladı... İşte euro ve dolar fiyatı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili açıklama yapmıştı.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için bugün geçerli olan dolar kurunun seviyesi 11,67 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,22 TL şeklinde duyuruldu.

HERGÜN SAAT 11'DE DÖVİZ ALIŞ KURU YAYINLANACAK

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

Aralarında Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklanıyor.

TL MEVDUATININ DETAYLARI

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacağı belirtilerek, "Ürün gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak" denildi.

Açıklamaya göre, vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak, hesaplar 3-6-9-12 ay vadelerle açılabilecek ve minimum faiz oranı TCMB politika faizi olarak uygulanacak.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek olup faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihtesi TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

Sisteme isteyen her banka katılabilecek, katılım bankacılığına da uygulanması için çalışmalar sürdürülüyor.



