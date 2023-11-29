SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Erkan 'Taviz verme lüksü kalmadı' diyerek açıkladı: "Gerileme başladı"

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yaptığı açıklamada enflasyonun ana eğiliminde gerileme başladığını söyledi. Erkan yaptığı açıklamada "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte"diye konuştu.

"TAVİZ VERME LÜKSÜ KALMAMIŞTIR"

Fiyat istikrarına da dikkat çeken Erkan "Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır" dedi.

Erkan'ın açıklamaları şöyle:

"Sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük risk varlık fiyatlarındaki oynaklıktır, yüksek enflasyondan kaynaklanıyor olması enflasyon ile mücadeleyi her zamankinden önemli hale getirmiş durumdadır. Önceliğin dezenflasyon olması son derece önemlidir. Enflasyonla mücadelenin ön koşulu kararlılıktır. Finansal istikrarın sağlanmasının nihai çıktısı oynaklığı düşük, sürdürülebilir büyümedir. Fiyatlama davranışlarında da olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Fiyat artış hızı azalmak ile birlikte uzun bir süreden sonra indirimler başladı. Attığımız adımlar ile birlikte özellikle büyük şehirlerde kira ilanlarında belirgin düşüş sinyalleri alıyoruz.

Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri enflasyondaki gerilemenin devam ettiğini göstermektedir. Enflasyon tepe noktasına ulaştıktan sonra 2024 yılının ikinci yarısında gerileyecek. Döviz kurundaki istikrarın da katkısıyla aylık enflasyon üzerindeki şoklar azalarak maliyetlere ilişkin öngörülebilir artacaktır. Dayanıklı mal ve ürün fiyatlarında düşüş genele yayılarak devam edecek. Talepteki dengelenme sürecini gelişimin önündeki anahtar olarak görüyoruz. Tüm bu süreç boyunca kredi gelişiminin doğru hız, kompozisyonda olmasını önemsiyoruz. Nitelikli büyümeye odaklanılmalı.

Fiyat istikrarı ve bununla pekişecek olan finansal istikrarı sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmazıdır. Enflasyonun yüksek ve oynak olduğu durumlarda enflasyon belli eşit değerlere gerileyene kadar doğru politikalarla dezenflasyon başlatılabilir. Amaç kararlı bir şekilde dezenflasyon sürecini devam ettirmek olmalıdır.

Para politikası adımlarımızın hedeflediğimiz sonuca ulaşmasının zaman alacağının bilincindeyiz, öte yandan adımlarımızın olumlu etkilerini gözlemliyoruz.

Bireysel kredilerde normalleşme başlamıştır."







