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Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

02.06.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla video konferans gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak" dedi.

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığı yönündeki mesajlar öne çıktı.

Toplantıda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikasında erken gevşemeye yönelik oluşan beklentinin ortadan kalkması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Kavcıoğlu özetle şunları söyledi;

2021 yılının ilk çeyreğindeki büyüme ve büyümenin bileşenleri Nisan Enflasyon Raporumuzdaki görünümle uyumlu gerçekleşti. İktisadi faaliyet güçlü ve trendinin üzerindeki seyrini sürdürdü.

Halihazırda ihracattaki güçlü artış eğiliminin, altın ithalatındaki belirgin gerilemenin ve bireysel kredilerdeki yavaşlamanın dış dengede beklenen iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz.

"İYİLEŞMEYE KATKIDA BULUNACAKTIR"

Son dönemde aşılamaya dair olumlu gelişmeler, turizm başta olmak üzere salgından olumsuz etkilenen sektörlerde iktisadi faaliyetin normale dönmesine ve cari dengedeki süregelen iyileşmeye önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor.

POLİTİKA FAİZİ MESAJI

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz.

Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonunda, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı düşünülüyor. Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır.

"YOL HARİTASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Para ve Kur Politikası" Metnini 2021 yılında uygulayacağımız politikalar ve iletişim stratejisi açısından bir yol haritası olarak görüyoruz. Yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi bundan sonra söz konusu yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Önümüzdeki dönemde para ve kur politikaları, bu metinde belirtilen esaslara göre uygulanacaktır.

Sadeleştirilmiş operasyonel para politikası çerçevesini koruyacağız. Bu çerçevenin, aktarım mekanizmasını güçlendirdiğine ve para politikası duruşu iletişiminin daha sade ve net şekilde kurulmasına imkân verdiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, bir hafta vadeli repo faiz oranı, temel politika aracımız olmaya devam edecektir.

Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içinde, enflasyon başta olmak üzere tüm makroekonomik veri akışını göz önünde bulundurarak, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde almaya devam edeceğiz.

"ERKEN GEVŞEME BEKLENTİSİNİN ORTADAN KALKMASI GEREKİYOR"

Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor. Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır.

ERDOĞAN FAİZLERLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart, faiz yükünü düşürmemiz lazım" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB
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Okuyucu Yorumları 40 yorum
allah devletimizden zeval vermesin herşey güzel olacak hedefimiz 2023 durmak yok yola devam allah reisimize uzun ömür versin amin amin amin
aynen her şey çok güzel oluyor dolar altın fırlıyor olan garibana oluyor çarşıya pazara git dolar yükseldi diye her şeye zam üstüne zam sizin gibi zenginlerin umrunda mı
Senin gibiler yüzünden bu haldeyiz
sana cevap bile vermeye değmez
tövbe tovbe
Bu covid şartlarında,bu kapanmalarda yinede super idare edildi.Maazallah bu şartlarda bide iktidarda chp olsa idi!... Eyvah,eyvah,eyvah....
Pudra sekercilere, test kiti ve maskecilere rağmen bak bakalım CHP belediyeleri ne yardımlar ne destekler vermiş.
senin tuzun kuru sanırım güzel salliyorsun. Birde küçük esnafı dolaş bakalım onlar ne diyor. Devlet son nefes kredisi veriyor ve o da biliyor ki esnaf gerçekten son nefesini vermiş ve bari sağ olanları kurtaralım. Ama nafile. İsmini de iyi koymuşlar. Son nefes
@yusuf_kandilci_1964 koltuk BOŞ olsa daha iyi yönetirdi. sizin kinciliğiniz yüzünden devlet kalmadı ortada DEVLET. koca devleti yediniz.
hakketten chp olsaydı değilmi.Ne olacağını da yazsaydın chp liler vaybe iyiki akp olmuş desinler.
Sana da yol gözüküyor anlaşılan

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