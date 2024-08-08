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  4. SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı’ndan asgari ücret mesajı: ‘Şeffaf olalım’ derken, beklenti oluşturmuştu: ‘Biz karar ve tavsiye verici değiliz…’

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı’ndan asgari ücret mesajı: ‘Şeffaf olalım’ derken, beklenti oluşturmuştu: ‘Biz karar ve tavsiye verici değiliz…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.08.2024 11:42
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TCMB Başkanı Fatih Karahan asgari ücrete zamma ilişkin açıklamada bulundu. Sözlerinin şeffaflık adına vatandaşa ulaştırıldığının altını çizen Karahan, Merkez Bankası'nın asgari ücrete zamda karar verici olmadığını vurguladı.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı’ndan asgari ücret mesajı: ‘Şeffaf olalım’ derken, beklenti oluşturmuştu: ‘Biz karar ve tavsiye verici değiliz…’

Asgari ücrete zam konusu merak edilirken Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TCMB Başkanı Karahan, "Haziran ve temmuz aylık enflasyonlar için farklılığı için yönlendirilen fiyatları gördük. Asgari ücrete zam olamamasına karşın enflasyonda yükseliş görüldü. 2025’e kadar asgari ücretlileri enflasyonda düşüşe nasıl inandıracaksınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Enflasyonun kalıcı tek haneye düşmesi bizim görev tanımımızda yapabileceğimiz en önemli refah artışı olacak. Bu konuda kararlıyız."

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"KARAR YA DA TAVSİYE VERİCİ BİZ DEĞİLİZ"

"Zam furyası görülüyor. Yüksek kârlar görülüyor. Neden düşük ücretliler fedakârlık ediyor? Bunlar denetleniyor mu?" sorusuna da, "“Asgari ücret konusunda biz karar ya da tavsiye verici değiliz. Biz bu konuda bir varsayımda bulunmak durumdayız. Bunu yaparken de yetkililerin açıklamalarını dikkate alıyoruz. Bunu da şeffaflık nedeni ile metinlerimizde paylaştık. Kar meselesi ise dünyada çok tartışılan bir konu. Fikir birliğine varılamıyor. Pandemi sonrası arz ve talep dengesiz bozuldu. Karlılıklar da arttı. Enflasyonun arttığı dönemlerde göreli fiyat algısı bozuluyor. Biz “fiyatlama davranışlarındaki aksaklık” diye belirtiyoruz. Firmalar da bunu fiyatlarına yansıtıyor. Neden sonuç ilişkisi tesis etmek daha zor. Önemli olan arz talep dengesinin yerine gelmesi. Bu da fiyat istikrarıyla olacak" diyerek açıklık getirdi.

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asgari ücret
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