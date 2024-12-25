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SON DAKİKA | Merkez Bankası duyurdu! KKM kararı... Tarih verildi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.12.2024 21:28
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Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağını bildirdi. TCMB'den yapılan açıklamaya göre 2025 yılında KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor.

SON DAKİKA | Merkez Bankası duyurdu! KKM kararı... Tarih verildi

Son dakika haberi: TCMB 2025 Para Politikası Metni yayımlandı. Buna göre KKM uygulaması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Merkez Bankası önemli bir politika değişikliğine giderek, 2025 yılı için PPK toplantılarını 8'e düşürdü.

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Bankanın 2025 Para Politikası Metninde yer alan başlıklar şöyle;

  • PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacak.

  • Sadeleşme adımları 2025 yılında da devam edecek.

  • Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle, TL varlıklara talep devam edecek.

KKM UYGULAMASI

  • 2025 yılında KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor.

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  • 2025 yılında dalgalı döviz kuru sürdürülecek.

  • Döviz kuru serbest piyasa koşullarında oluşmaya devam edecek.

  • Merkez Bankası kur düzenini belirlemek amacıyla döviz alım ve satımı işlemi yapmayacak.

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TCMB son dakika
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