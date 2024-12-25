SON DAKİKA | Merkez Bankası duyurdu! KKM kararı... Tarih verildi

Son dakika haberi: TCMB 2025 Para Politikası Metni yayımlandı. Buna göre KKM uygulaması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Merkez Bankası önemli bir politika değişikliğine giderek, 2025 yılı için PPK toplantılarını 8'e düşürdü.

Bankanın 2025 Para Politikası Metninde yer alan başlıklar şöyle;

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacak.

Sadeleşme adımları 2025 yılında da devam edecek.

Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle, TL varlıklara talep devam edecek.

KKM UYGULAMASI

2025 yılında KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor.