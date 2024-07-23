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SON DAKİKA: Merkez Bankası FAİZ KARARI açıklandı! Politika faizi belli oldu! Temmuz enflasyonu için dikkat çeken öngörü: "Artacak"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 14:00
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Son dakika haberi… Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Enflasyonun düşmesinin ardından faiz indirimi geleceği iddialarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan temkinli yaklaşmıştı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB temmuz ayı politika faizi kararı için duyuru yaptı. Merkez Bankası beklentilerle paralel şekilde politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.

SON DAKİKA: Merkez Bankası FAİZ KARARI açıklandı! Politika faizi belli oldu! Temmuz enflasyonu için dikkat çeken öngörü: "Artacak"

Son dakika: Piyasaların gözü bu karardaydı... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. PPK metninde haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydedildiğinin altı çizildi.

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"TEMMUZ AYINDA ENFLASYON GEÇİCİ OLARAK ARTABİLİR"

PPK metninde şu ifadelere yer verildi:

"Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir. Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir.

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Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

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"ENFLASYONDA BELİRGİN VE KALICI BİR BOZULMA ÖNGÖRÜLMESİ DURUMUNDA PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILACAK"

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

"YABANCI PARA KREDİLERE YÖNELİK EK ÖNLEMLER ALINMIŞTIR"

Kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alınmıştır.

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"PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İLAVE MAKROİHTİYATİ ADIMLARLA DESTEKLENMEYE DEVAM EDİLECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulunduru

larak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

EKONOMİSTLER AYNI BEKLENTİDE BİRLEŞMİŞTİ

AA Beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası'nın temmuz ayı faizini yüzde 50'de sabit bırakacağında hemfikir olmuştu.

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son dakika Merkez Bankası Faiz kararı politika faizi Fatih Karahan
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