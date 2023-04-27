SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı: Dolar, euro ve altın fiyatları…

Son dakika haberi: Günün en önemli verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı. Piyasaların dört gözle beklediği Merkez Bankası faiz kararı Nisan 2023 için belli oldu. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

TCMB, Ocak ayında politika faizini yüzde 9,00 seviyesinde bırakırken, Şubat ayında 50 baz puan indirim kararı alarak yüzde 8,50'ye çekmişti. Merkez Bankası, geçen ay ise faizi piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu. Banka bu ay beklentiler doğrultusunda faizleri yüzde 8,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birlikte, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması deprem sonrasında daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir.

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EURODA REKOR

Dolar endeksi dün 101 tabanına doğru gerilerken dolar da majör paralar karşısında düşüş yaşadı. Euro/dolar dün 1,11’e yaklaşarak son bir yılın zirvesini gördü. Paritedeki yükselişin etkisiyle euro/TL kuru dün 21,65 seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Parite bugün 1,1060'tan, euro/TL kuru ise 21,48’den işlem görüyordu. Kur şu sıralarda 21,51 liradan değerleniyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesinde TCMB'nin son PPK toplantısı öncesi dolar/TL kuru ekranlarda 19,44 TL seviyelerinde işlem görüyodu. Dolar/TL kuru faiz kararının ardından 19,42 lira seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI YÜKSELİŞTE

ABD dolarındaki zayıflık ons altını yeniden 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine de taşıdı. Dolardaki yukarı yönlü hareket ile destek bulan gram altın ise bir süredir yaşadığı düşüşe son vererek yönünü yukarı çevirdi. Altının gram fiyatı şu sıralar 1.250 liradan alıcı ile buluşuyor.

TCMB PPK FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

25.05.2023

22.06.2023

20.07.2023

24.08.2023

21.09.2023

26.10.2023

23.11.2023

21.12.2023

25.01.2024

22.02.2024

21.03.2024



