Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! En son 7 ay önce değişmişti: İşte Eylül 2024 TCMB politika faizi açıklaması

Piyasalarda Fed faiz kararının ardından bugünkü en önemli gündem maddesi Merkez Bankası’nın açıklayacağı karardı. Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberi olarak duyuruldu. Peki faizler düştü mü, yükseldi mi, ne oldu?

SON DAKİKA: YILIN DOKUZUNCU FAİZ KARARI NETLEŞTİ

Sonuncusunu geçtiğimiz Mart ayında olmak üzere 500 baz puan artıran Merkez Bankası, geçen yıl Haziran’dan bu yana yüzde 8,5 politik faizini 4.150 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti. Piyasaların Eylül ayı faiz kararı beklentisi ise sabit kalması yönündeydi. Ve TCMB beklenti doğrultusunda hareket ederek politika faizini bu ay da pas geçti.

EKONOMİSTLER FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Ekonomistler 2024 yılında faiz indirimi beklerken ilk indirimin Kasım ayında gelmesini öngörüyorlar. İndirimin ise 250 baz puan yönünde olacağını tahmin ediyorlar.

TCMB'NİN KARAR METNİNDE ŞU İFADELER KULLANILDI

Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.