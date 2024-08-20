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  4. Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: En güçlü sinyal! Ne erken ne geç, tam zamanını bekliyorlar…

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: En güçlü sinyal! Ne erken ne geç, tam zamanını bekliyorlar…

MynetX MynetX
20.08.2024 07:17
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Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 2024 Ağustos ayı politika faizini duyuracak. Merkez Bankası'nın Mart ayından beri sabit tuttuğu faizin bu ayki durumu ise yatırımcının merak konusu oldu. Peki ağustos ayı faiz kararında bir değişiklik olacak mı? Ekonomist Batuhan Tufaner, Merkez'in faiz kararını tahmin etti. Tufaner ayrıca, kredi kartlarına getirilebilecek önlemler hakkında da açıklamada bulundu.

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayından beri para politika faizini yüzde 50'de sabit tutuyor. Ayrıca TCMB Başkanı Fatih Karahan'da sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.

EZGİ SİVRİTEPE / MYNET FİNANS ÖZEL

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Başkan Karahan'ın ABD’de gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına katılması nedeniyle bugün saat 14.00’te açıklanacak olan faiz kararı hakkında ekonomistler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Ekonomist Batuhan Tufaner de Merkez Bankası’nın faiz kararı hakkındaki tahminini Mynet'e açıkladı.

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TCMB FAİZ TAHMİNİ

Tufaner, politika faizlerinin bir kez daha sabit kalacağını ve Eylül ayına kadar bu şekilde devam edeceğini aktardı. Tufaner, Türkiye'nin büyüme oranlarının beklentinin altında olduğunu aktararak, "Faizi erken düşürmesi enflasyonu körükleyecek; arttırması da zaten şu anda birçok şirket iflasa yaklaştı. En erken faiz indirimini Eylül ayında olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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“FED'İN KARARI BİZİ DE ETKİLEYECEK”

Merkez Bankası'nın faiz indirimine eylül ayında gideceğini işaret etmesinin sebebi olarak Tufaner, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını gösterdi. Tufaner, Fed’in faiz adımının küresel piyasaları etkileyeceğini söyledi ve, "Kasım ayında Fed'in başkanlık seçimleri var. Eylül ayında faiz indirmine gitme olasılığı var. ABD'de son enflasyon yüzde 3'ün altında geldi. Fed, yavaş yavaş enflasyon açısından hedefine yaklaşıyor. Eylül ayında bir sürpriz olmazsa faiz indirimine gitme durumu var. Küresel piyasalar Fed'in kararından etkileneceği için bizim de eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığımız var diye düşünüyorum" cümlelerini kurdu.

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“MERKEZ ENFLASYON İÇİN İYİMSER”

Merkez Başkanı Fatih Karahan 3. Enflasyon Raporu'nda, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek yüzde 38'de sabit bırakmıştı. Merkez'in tahminini değiştirmemesi sonucunda emekli ve memur ocak ayı zamlarının enflasyon altında kalacağı tedirginliğini yaşarken Tufaner, sabit bırakılan bu enflasyon tahminini iyimser bulduğunu kaydetti ve şunları ekledi:

"Beklentim yıl sonu enflasyonu yüzde 42-43'lere yaklaşacağı yönünde. Bir miktar sapma olacaktır. Enflasyondaki sapma ile beraber maaşlar ve zamlar buna göre endekslenecektir."

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KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME GELİR Mİ?

Bilindiği üzere yüksek enflasyon ile mücadele etmek için bir diğer düzenlemede kredi kartlarına gelmişti. Kart kullanımı düşük seviyelerde seyrederken uzman isim, tüketiciyi kart kullanımı konusunda rahatlatacak herhangi bir hamlenin gelebileceğini düşünmediği söyledi. Tufaner, asıl sorunun enflasyon olduğunu aktararak, "Enflasyonun önüne geçilebilmesi için hem kredi kartı limitleri hem de faiz oranları iyice yükseltildi. Kredi kartları kullanım ücretleri de iyice yükseltiliyor ki kart kullanım sayısı azalsın” yorumunu yaptı.

Tufaner, kredi kartlarına gelebilecek herhangi bir düzenleme için önümüzdeki zamanlarda açıklanacak olan verileri işaret etti.

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Merkez Bankası
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