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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor: ‘Deprem’ beklentileri etkiledi! 100 baz puan daha…

23.02.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak. PPK toplantı masasında depremin ekonomiye etkilerinin de yer alacağı ifade edilerek, TCMB’nin bu ay 100 baz puanlık indirim yapması bekleniyor. Böylece faizlerin yüzde 9 seviyesinden yüzde 8 düzeyine çekileceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor: ‘Deprem’ beklentileri etkiledi! 100 baz puan daha…

Son dakika: ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün yılın ikinci toplantısını gerçekleştirecek ve ardından da faiz kararını duyuracak. Geçtiğimiz yıl politika faizini yüzde 14 seviyelerinden yüzde 9’a kadar kademeli olarak düşerek banka, geçtiğimiz ay faizleri sabit bırakmıştı. Bu ay içinse ekonomistlerin beklentileri netleşti.

EKONOMİSTLER FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Aralık toplantısında yer alan “Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiştir” ifadesini “Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.” şeklinde değiştirdi. Metindeki ifade değişikliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizi daha da düşüreceklerini söylemesiyle bu ayki toplantıda faiz indirimi beklentisi oluştu. Buna göre faizlerin bu ay 100 baz puan daha indirilerek yüzde 8 düzeyine çekilmesi bekleniyor.

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DEPREMİN MALİYETİ MASADA

Barclays bir araştırma notunda Türkiye’de meydana gelen depremin ekonomik ve siyasi etkilerine dikkat çekti ve yine de baz senaryo olarak TCMB’nin politika faizini sabit tutmasını bekledilklerini dile getirerek, “Baz senaryo olarak 2023’ün birinci yarısında faizlerde değişiklik beklemiyoruz fakat bir önceki TCMB açıklamasındaki güvercin sinyaller ve deprem kaynaklı beklenen ekonomik yavaşlama tahminimizdeki aşağı yönlü riskleri arttırıyor” şeklinde açıklama yaptı.
JPMorgan ise deprem sonrası 100 baz puan yeni indirim öngördü. Anketteki 2023 yılsonuna yönelik faiz tahmini sorusuna verilen cevapların medyanı ise TCMB’nin politika faizini yüzde 14.5 seviyesine yükselteceğine işaret ediyor.


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TCMB Merkez Bankası

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