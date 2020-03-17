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Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), "19 Mart'ta toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır." açıklamasını yaptı. Ayrıca, Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün toplandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e
çekti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır.

Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır.

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası, koronavirüs,

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