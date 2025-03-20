SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni adım! İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası döviz hareketlenmişti

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması sonrası dövizde sert hareketlilik gözlemlenmişti. Merkez Bankası'ndan yeni bir döviz hamlesi geldi.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI

Buna göre; TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. (DHA/AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır