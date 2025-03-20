FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni adım! İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası döviz hareketlenmişti

SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni adım! İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası döviz hareketlenmişti

20.03.2025 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması sonrası döviz sert yükselmişti. Dövizde yaşanan hareketliliğin ardından Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi. TCMB, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni adım! İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası döviz hareketlenmişti

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması sonrası dövizde sert hareketlilik gözlemlenmişti. Merkez Bankası'ndan yeni bir döviz hamlesi geldi.

thumbs_b_c_a71a03190c5d87b21d632f44d5834254

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI

Buna göre; TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

thumbs_b_c_36be282702dd880139a76f35630300dd

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. (DHA/AA)

thumbs_b_c_9f8fd83ec028374eea6eac8a6393140d

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
İBB için 'Capacity AVM'den haraç' iddiası! Tam 5 milyon euroİBB için 'Capacity AVM'den haraç' iddiası! Tam 5 milyon euro
Tarımsal girdi fiyat endeksi 19 ayın en düşük seviyesinde!Tarımsal girdi fiyat endeksi 19 ayın en düşük seviyesinde!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,00
38,00
% 0.51
11:11
Euro
41,47
41,60
% 0.35
11:11
İngiliz Sterlini
49,45
49,59
% 0.16
11:11
Avustralya Doları
24,02
24,03
% -0.05
11:11
İsviçre Frangı
43,34
43,37
% 0.64
11:11
Rus Rublesi
0,45
0,45
% 0.5
11:11
Çin Yuanı
5,25
5,25
% 0.54
11:11
İsveç Kronu
3,76
3,76
% 0.41
11:11
Anahtar Kelimeler:
döviz Ekrem İmamoğlu Merkez Bankası ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Merkez Bankası'ndan 'döviz' adımı!

Merkez Bankası'ndan 'döviz' adımı!

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandı

Ali Nuhoğlu 40 milyon lirayla beraber evinde yakalandı

Dünyaca ünlü Morgan Stanley bankasından Borsa İstanbul kararı! KAP'a bildirildi

Dünyaca ünlü Morgan Stanley bankasından Borsa İstanbul kararı! KAP'a bildirildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.