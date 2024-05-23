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Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni adımlar! Döviz kredilere sınır ve zorunlu karşılık kararı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 14:49
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Son dakika: Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar atıldığını da duyurdu.

Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni adımlar! Döviz kredilere sınır ve zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla yeni adımların atılmasına karar verdi.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI DEĞİŞTİ

Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları değişti.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi. Yeni oranlarda tesis tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı.

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korunmuş, yenileme dahil toplam hedef yüzde 75’e düşürülmüştür. Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarılmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının %40’ına düşürülmüştür.

Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilmiş, sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verilmiştir.

Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlanacak olup, diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları bankalara iletilecektir."

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