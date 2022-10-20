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SON DAKİKA | İşte herkesin beklediği Merkez Bankası faiz kararı! Erdoğan tek hane sinyali vermişti… Merkez Bankası'ndan kritik mesaj

20.10.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı için "2022 Ekim Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları merak edilirken beklenen haber geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizleri bu ay da 150 baz puan indirerek yüzde 10,5 seviyesine çekti. PPK metninde yer alan, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır" ifade ise dikkat çekti. İşte faiz kararına ilişkin haberin detayları...

SON DAKİKA | İşte herkesin beklediği Merkez Bankası faiz kararı! Erdoğan tek hane sinyali vermişti… Merkez Bankası'ndan kritik mesaj

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı Ekim 2022 için belli oldu. Ekonomi ilgililerinin merakla beklediği karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıl sonunda tek hane sinyalinin ardından, ekonomistlerin beklentileri de faiz indiriminin devam edeceği yönünde olmuştu. Bu ay içinse politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesi bekleniyordu. İşte Merkez Bankası faiz kararına ilişkin son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA | DOLAR ve GRAM ALTIN Merkez Bankası faiz kararı sonrası hareketlendi! (20 Ekim güncel dolar/TL kuru ve gram altın fiyatları)SON DAKİKA | DOLAR ve GRAM ALTIN Merkez Bankası faiz kararı sonrası hareketlendi! (20 Ekim güncel dolar/TL kuru ve gram altın fiyatları)

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SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Ağustos ve Eylül toplantılarında haftalık repo faizini yüzde 14,00 seviyesinden yüzde 12’ye indirmişti. TCMB Merkez Bankası bu ay faizleri beklentilerin 50 baz puan üzerinde 150 baz puan düşürerek, yüzde 10,5 seviyesine çekti.

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PPK metninde şu ifadeler yer aldı:

"Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.

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2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, imalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkileri yakından takip edilmektedir. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makroihtiyati tedbirlerin katkısı ile geldiği denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN SONA ERECEK? PPK METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması kritik önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

ERDOĞAN’DAN FAİZDE TEK HANE MESAJI

Tüm dünya ülkeleri yüksek enflasyon konusunda alarm veriyor. Yüksek enflasyona karşı ise merkez bankaları tek tek faiz silahını kullanarak görülmemiş artışlara imza atıyor. Türkiye’de ise yüzde 83,5 olan enflasyona rağmen diğer ülkelerden farklı faiz indirimi geçtiğimiz yıldan bu yana devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen her açıklamasında faizlerdeki düşüşün devam edeceğini dile getirerek politika faizinin yıl sonunda tek haneye indireceğinin sinyalini veriyor.

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“TÜRKİYE İYİ YOLDA”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise faiz artırımlarının resesyon riskini arttırdığını ifade ederek Türkiye’nin doğru yolda olduğunu dile getirmişti. Bakan Nebati konuya ilişkin açıklamasında, “Enflasyonla mücadele etmek için merkez bankaları finansal sıkılaştırmaya gitmiş ve resesyon risklerinin artmasına neden olmuştur. (Türkiye için) İyi yoldayız, doğru yoldayız ve güçlü bir şekilde gidiyoruz” şeklinde değerlendirmede bulunmuştu.

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TCMB Faiz kararı

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