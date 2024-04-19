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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 10:02
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Son dakika haberi, piyasaların beklediği veri açıklandı. Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren nisan ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,53 lira oldu. Enflasyon beklentisi ise yüzde 44,19 oldu.

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Son dakika belli oldu... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu
anket döneminde 40,53 TL oldu.

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ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 44

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu
anket döneminde yüzde 44,19 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78
iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuşdu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket
döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı
cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket dönemindeolduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak
gerçekleşti.

BÜYÜMEDE BEKLENTİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde de yüzde 3,3
olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anke döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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