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SON DAKİKA: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

08.07.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminini duyurdu. Buna göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 69,94 olması bekleniyor. Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini ise 18,89 TL'den 18,99'a yükseldi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69,94 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 40,23 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,89 TL iken, bu anket döneminde 18,99'a yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,70 TL ve 20,92 TL olarak gerçekleşti.

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BÜYÜME TAHMİNİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6'ya çıktı. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.


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