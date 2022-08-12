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SON DAKİKA: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

12.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon ve dolar tahminini duyurdu. Buna göre enflasyon tahmini yıl sonunda yüzde 70,60 oldu. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 69,94 seviyesindeydi. Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini ise 18,99 TL'den 19,65'e yükseldi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Ağustos döneminde yüzde 70,60 oldu. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 69,94 seviyesindeydi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 28,16 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,47’sinin beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 29,41’inin beklentilerinin yüzde 44,00 - 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,05 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 27,63 olasılıkla ise yüzde 26,00’dan fazla artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,21‘inin beklentilerinin yüzde 18,00-21,99 aralığında, yüzde 39,39‘unun beklentilerinin yüzde 22,00-25,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin ise yüzde 26,00’dan fazla olduğu gözlenmektedir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşmiştir..

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MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken, bu anket döneminde 19,65 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜME TAHMİNİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde değişmeyerek yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir."

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Enflasyon dolar Merkez Bankası
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