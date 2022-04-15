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Son dakika: Meyve ve sebzelerde inanılmaz artış! Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...

15.04.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hayat pahalılığı vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, meyve ve sebzedeki yüksek fiyatlar büyük tepkilere neden oluyor. Daha önce mevsiminde ucuz yenen meyve ve sebzelerin bile yüksek fiyata satılıyor olması tüketiciyi çileden çıkarırken, yapılan araştırmaya göre Antalya'da tarladan toplanan bir ürünün, İstanbul'da fahiş fiyatlara satıldığı ortaya çıktı. Ürünü Antalya'daki çiftçiden alan komisyoncu ve marketlerin yüzde 400'e varan artışla sattığı öğrenildi.

Son dakika: Meyve ve sebzelerde inanılmaz artış! Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...

Son dakika haberine göre Antalya'dan İstanbul'a gelen meyve ve sebzelerin yolcuğu sırasında yaşanan artış gözler önüne serildi. Hayat pahalılığı vatandaşın cebinin yakmaya devam ederken, market ve pazarlardaki yüksek meyve ve sebze fiyatları büyük tepki çekti. Yapılan araştırmalar, Antalya'dan İstanbul'a gelen meyve ve sebzelerin yüzde 400'e veren artışla satıldığı ortaya çıktı. Antalyalı çiftçiler, yüksek fiyatların kendileriyle ilgili olmadığını söylerken, aracı ve komisyoncuları hedef gösterdi...

Sebze-meyve fiyatlarında, ekonomik ya da mevsimsel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışları yaşandı. 1 kilo domatesin fiyatı 19 lira, 1 kilo biberin fiyatı 30 lira, 1 kilo limonun fiyatı 9 liraya dayandı. Vatandaş dahi bu artışa anlam veremezken, yapılan araştırmalar fahiş fiyatın nedenini ortaya çıkardı.

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YÜZDE 400'E VARAN ARTIŞLA SATILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Antalya'da çiftçilerin ortalama 4 TL'ye sattığı domates, üretici halinden 5 TL'ye yola çıkıyor. Aynı şekilde üretici halinde, salatalık 6 TL, limon 2 TL'den büyük şehirlere doğru yola çıkıyor. Fiyat artışları da bu 700 kilometrelik yolculukla birlikte başlıyor.

Antalya'da çiftçiden ürünleri alan komisyoncular ve marketler, İstanbul'da fahiş karlarla satış yapıyor. İyi bir domates, İstanbul halinde 12-16 TL arasında, markette ise 19 TL'ye satılıyor. Üreticinin 5 TL'ye sattığı salatalık, İstanbul Sebze Hali'nde 9 TL, markette ise 14 TL'ye satılıyor.

Yine üreticiden 1 TL'ye alınan limon, İstanbul Sebze Hali'nde 6 TL'ye mutfağa ise 9 TL'ye giriyor. Diğer meyve-sebzelerde de rota değişmiyor. Yani Antalya'dan çıkan ürünler en az yüzde 250-400 arası zam yemeden mutfağa girmiyor.

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"5 AYDA KAZANDIĞIMIZ PARAYI 1 GÜNDE KAZANIYORLAR"

Antalya'da üretici, sebze ve meyvelerin pazar ve marketlerde yüksek fiyattan satılmasının suçlusu kendilerinin olmadığını söyledi. Çiftçi Ali Çelikbaş, "Biz, 5 ay çalışıp ürün yetiştiriyoruz. İlaç, gübre, odun belimizi büküyor.

24 saat aralıksız çalışıyoruz. Ürünü teslim ederken vergimizi ve komisyoncu payını peşin kesiliyor. Her türlü yük bizim sırtımızda. 5 ay çalışıp kazanamadığımız parayı birileri 1 günde alıp satan kazanıyor" diye konuştu.

"FİYATLARA BİZ BİLE İNANAMIYORUZ"

Antalyalı çiftçi Osman Güren ise vatandaşa sebze ve meyvenin pahalı satılmasında kendilerinin suçu olmadığını söyledi. Çiftçi olarak fiyatları kendilerinin belirlemediklerini de belirten Güren, "Fiyatlar halde günlük, saatlik belirleniyor. Fiyat belirlemek bizim işimiz değil. Arz - talep dengesi. Ancak sabah halde sattığım domatesi bir gün sonra İstanbul'da markette pazarda 5-6 katına satıldığını görünce biz bile bu fiyatlara inanamıyoruz" diye konuştu.

"KİLODA 60 KURUŞ FİYAT EKLENİYOR"

Ambarcı Hüseyin Akdağ ise Antalya merkezden İstanbul'a TIR'ların 13 bin liraya gittiğini söyledi. Bu fiyat ile ürünlere kilo başına 60 kuruş ek ücret bindiğini de belirten Akdağ, "Alanya ve Kumluca'dan çıkan TIR'larda ise kilo başına binen ücret 1 lirayı buluyor" diye konuştu.

MARKETLER: BİZİM MALİYETLİRİMİZ DE YÜKSELDİ

Market işletmecileri ise halde fiyatların zaten yüksek olduğunu, başta yakıt olmak üzere kendi maliyetlerini de eklediklerinde fiyatların son duruma geldiğini söylüyorlar. Marketler olarak maliyetlerin artmasından kendilerinin de sıkıntıya düştüğünü söyleyen işletmeciler, "Marketler suçlanıyor ama bu işin suçlusu biz değiliz" yorumunda bulundular.

Öte yandan araştırmanın yapıldığı gün Antalya hali, İstanbul hali ve market fiyatları şu şekilde kaydedildi:

ANTALYA HALİNDE GÜNLÜK FİYATLAR

Domates: 5
Salatalık: 6
Patlıcan: 7
Biber: 20
Kıvırcık: 5
Kabak: 4
Limon: 2

İSTANBUL HALİNDE GÜNLÜK FİYATLAR

Domates: 12-16
Salatalık: 9-14
Patlıcan: 20-25
Biber: 22-28
Kıvırcık: 8-10
Kabak: 5-8
Limon: 6-8

MARKET FİYATLARI

Domates: 19
Salatalık: 14
Patlıcan: 20
Biber: 30
Kıvırcık: 14
Kabak: 14
Limon: 9

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