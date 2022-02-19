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Son dakika: Migros çalışanlarıyla ilgili Bakan Bilgin'den önemli açıklama

19.02.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Migros çalışanlarının devam eden grevine ilişkin Bakan Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık." dedi.

Son dakika: Migros çalışanlarıyla ilgili Bakan Bilgin'den önemli açıklama

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." dedi.

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