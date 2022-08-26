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  4. SON DAKİKA | Milyonlarca çiftçinin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

SON DAKİKA | Milyonlarca çiftçinin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

26.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca çiftçinin beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SON DAKİKA | Milyonlarca çiftçinin beklediği haber geldi! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün yatırılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kirişci, "756 milyon 692 bin 168 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci Tarımsal destek
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