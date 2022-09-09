SON DAKİKA |Milyonlarca çiftçinin bekliyordu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün yatırılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kirişci, '709 milyon 78 bin 736 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.

709 milyon 78 bin 736 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/Ni9HmvqqZ4 — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) September 9, 2022



