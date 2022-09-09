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SON DAKİKA |Milyonlarca çiftçinin bekliyordu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

09.09.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca çiftçinin beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SON DAKİKA |Milyonlarca çiftçinin bekliyordu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün yatırılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kirişci, '709 milyon 78 bin 736 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci
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