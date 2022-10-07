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  4. Son dakika: Milyonlarca çiftçi bekliyordu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Son dakika: Milyonlarca çiftçi bekliyordu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

07.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca çiftçinin beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Son dakika: Milyonlarca çiftçi bekliyordu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün yatırılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kirişci, "91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Vahit Kirişci tarımsal destek ödemeleri
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