Son dakika: Milyonlarca çiftçi bekliyordu! Tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılıyor

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerin bugün yatırılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kirişci, "91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

91 milyon 433 bin 955 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/744ARRgL2e — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) October 7, 2022



