Son dakika... Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli oluyor

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kurban ve Ramazan bayramlarında verilecek olan ikramiyeye çevrilmişti. Ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, konuyla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİN DETAYLARI 21 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin detayları 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu.

BAKAN IŞIKHAN: "ŞU AN RAKAM SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE BAZI RAKAMLAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Öte yandan kulislerde bazı rakamlar da konuşulmaya başlandı. Emekliye 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 zamla beraber 3 bin liraya yükseldi. Eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,74'lük zam uygulanırsa ikramiye 3 bin 472 liraya çıkacak. Eğer rakam bu şekilde olursa 3 bin 500 liraya yuvarlanması bekleniyor.

2024 yılının enflasyonu yüzde 44.38 çıkmıştı. İkramiye bu oranda artırılırsa rakam 4 bin 331 lira olacak. Bu senaryoda da yine yukarı yönlü bir yuvarlama yapılması bekleniyor. Eğer bu durum gerçekleşirse ikramiye 4 bin 500 liraya çıkıyor.