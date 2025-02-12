FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika... Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli oluyor

Son dakika... Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli oluyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
12.02.2025 17:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bayramın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, emekli ikramiyesinde yaşanacak değişiklikleri yakından takip etmeye başladı. Emekli ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere bayram ikramiyesinin detayları 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

Son dakika... Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli oluyor

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kurban ve Ramazan bayramlarında verilecek olan ikramiyeye çevrilmişti. Ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, konuyla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.

8484

Yaklaşık 16 milyon açıklanmasını bekliyor! Yaklaşık 16 milyon açıklanmasını bekliyor!

EMEKLİ İKRAMİYESİNİN DETAYLARI 21 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin detayları 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağı duyuruldu.

BAKAN IŞIKHAN: "ŞU AN RAKAM SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE BAZI RAKAMLAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Öte yandan kulislerde bazı rakamlar da konuşulmaya başlandı. Emekliye 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 zamla beraber 3 bin liraya yükseldi. Eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,74'lük zam uygulanırsa ikramiye 3 bin 472 liraya çıkacak. Eğer rakam bu şekilde olursa 3 bin 500 liraya yuvarlanması bekleniyor.

2024 yılının enflasyonu yüzde 44.38 çıkmıştı. İkramiye bu oranda artırılırsa rakam 4 bin 331 lira olacak. Bu senaryoda da yine yukarı yönlü bir yuvarlama yapılması bekleniyor. Eğer bu durum gerçekleşirse ikramiye 4 bin 500 liraya çıkıyor.

Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiyesi emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ukrayna'dan Rusya'ya dikkat çeken 'Toprak' teklifi!

Ukrayna'dan Rusya'ya dikkat çeken 'Toprak' teklifi!

G.Saray'ın Avrupa kadrosu açıklandı! Tam 10 eksik var

G.Saray'ın Avrupa kadrosu açıklandı! Tam 10 eksik var

Toyota ve Mitsibushi yasakladı! Sebebi 'güvenlik endişesi' olarak açıklandı... Araç sahipleri dikkat

Toyota ve Mitsibushi yasakladı! Sebebi 'güvenlik endişesi' olarak açıklandı... Araç sahipleri dikkat

Emeklilere bayram ikramiyesi için kritik tarih 21 Şubat!

Emeklilere bayram ikramiyesi için kritik tarih 21 Şubat!

Ramazan öncesi zam kapıda!

Ramazan öncesi zam kapıda!

Fiyat karşılaştırmak isteyen koştu! İlk gün siteye akın ettiler

Fiyat karşılaştırmak isteyen koştu! İlk gün siteye akın ettiler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.