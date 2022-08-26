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Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tarih belli oldu: Bu detayı herkes atlamıştı! İcra takibi ve faturalar…

26.08.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün canlı yayında dar gelirli vatandaşlar için iki yeni destek paketini duyurmuş ve ardından 6 milyon vatandaşın borcunu yakından ilgilendiren destek paketinde detayları belli olmuştu. Ancak destek paketinde önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tarih belli oldu: Bu detayı herkes atlamıştı! İcra takibi ve faturalar…

Son dakika: Uzun süredir üzerinde çalışılan ve 6 milyon kişiyi ilgilendiren dar gelirlilere yönelik destek paketinde detaylar belli oldu. Vatandaşın icra takibine düşen borçları tasfiye edilecek. İki ayaklı destek paketinde bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Borçların önemli bir kısmının elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını ifade edilirken pakete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLAR SİLİNECEK

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5 milyona yakın ailenin de 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

İCRA TAKİBİNDEKİ BORÇLAR

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

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BORÇLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ FATURASI KAYNAKLI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.” İfadelerini kullanmıştı


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